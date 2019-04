Les finissants en Arts visuels du Cégep à Joliette présentent la soirée Peinture en direct

Les finissants en Arts visuels du Cégep régional de Lanaudière à Joliette, en collaboration avec le Musée d’art de Joliette, présentent la soirée Peinture en direct. C’est une occasion à ne pas manquer de voir des performances d’artistes passionnés! Cette soirée unique en son genre aura lieu le 4 avril 2019 à partir de 18 h au Musée et mettra en vedette huit étudiants en Arts visuels qui peindront une œuvre sous vos yeux.

L’entrée est gratuite. De plus, un léger goûter sera offert aux participants ainsi qu’un service de bar, café et rafraichissement.

Soutenu par la présence de Tommy Asselin, artiste peintre et céramiste qui créera lui aussi une œuvre pour l’occasion, vous pourrez, lors de l’encan qui clôturera la soirée, faire l’acquisition d’une œuvre originale à un prix d’occasion! « M’investir dans cette activité fait tout son sens, puisque je suis moi-même un ancien du programme d’Arts visuels à Joliette. Je souhaite encourager les élèves par ma présence et je pense que je peux leur offrir ainsi mon soutien de façon concrète. Le programme d’Arts visuels est super dynamique et offre des perspectives vraiment enrichissantes à la relève artistique de la région de Lanaudière » tient à rappeler l’artiste Tommy Asselin.

Tous les fonds amassés lors de cette soirée serviront à la tenue de l’exposition Memento, qui présente la rétrospective artistique des étudiants finissants du département d’Arts visuels à la fin du mois de mai 2019.

La coordonnatrice du département d’Arts visuels, Marie-Didace Doyon, souligne la pertinence de l’évènement : « L’idée d’acquérir une œuvre que l’on a vue naître sous nos yeux nous permet de l’apprécier et de la comprendre d’une façon différente, elle revêt un aspect émotif et symbolique. Pour les étudiants, c’est un bel exercice de partage également ».

Aide-mémoire - Soirée Peinture en direct

Date : Le jeudi 4 avril 2019

Heure : 18 h à 21 h 30, entrée gratuite

Lieu : Musée d’art de Joliette

145, rue du Père-Wilfrid-Corbeil

Joliette (Québec) J6E 4T4