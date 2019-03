Dévoilement d'une autre partie de la programmation du 42e Festival de Lanaudière

Renaud Loranger, directeur artistique du Festival de Lanaudière, annonce quatre nouveaux concerts de la 42e édition avec l'Orchestre symphonique de Montréal (OSM), l'Orchestre Métropolitain(OM), l'Orchestre baroque de Venise et le violoniste Christian Tetzlaff. Cette année, l'événement se déroulera du 5 juillet au 4 août.

L'OSM est invité à ouvrir le Festival, le vendredi 5 juillet. Le réputé chef français Alain Altinoglu sera de retour après une première présence très remarquée à l'OSM l'automne dernier. Le pianiste Francesco Piemontesi, qui fait ses débuts au Québec et à Lanaudière, se joindra à eux. Au programme, des œuvres tirées des grands classiques de la littérature : Songe d'une nuit d'été et Concerto pour piano no 1 de Felix Mendelssohn, Prélude etMort d'Isolde de Richard Wagner et Till Eulenspiegel de Richard Strauss.

Le samedi 6 juillet, l'Amphithéâtre Fernand-Lindsay accueillera l'OM, dirigé par Yannick Nézet-Séguin et la grande dame de l'opéra français, Susan Graham. L'OM interprétera la Symphonie no 2 de Louise Farrenc, compositrice contemporaine. La mezzo-soprano Susan Graham se joindra par la suite à l'orchestre et ils nous entraîneront dans un monde de personnages mythiques et légendaires en nous offrant La mort de Cléopâtred'Hector Berlioz. Le concert se terminera par des extraits de Roméo et Juliette du même compositeur. Ce concert est le premier de la saison à souligner le 150e anniversaire de la mort de Berlioz (#Berlioz150). Cette soirée sera placée sous le signe du romantisme le plus pur!

Le dimanche 7 juillet, de retour au Québec après une absence prolongée, l'exceptionnel Orchestre baroque de Venise nous entraîne dans un véritable périple entre Naples et Venise à l'époque de Vivaldi, explorant la flamboyante beauté de ces œuvres et de ses contemporains, dont les célébrissimes Quatre saisons. Feux d'artifice au rendez-vous !

Enfin, le violoniste allemand Christian Tetzlaff se produira à l'Église de la Purification, à Repentigny, le lundi 29 juillet, pour son unique concert de l'été au Canada. Le programme sera composé d'essentiels du répertoire pour violon seul : Sonate pour violon seul d'Eugène Ysaÿe, la Sonate no 3 de Johann Sebastian Bach, plusieurs œuvres de György Kurtág et Sonate pour violon seul de Béla Bartók.

Les billets pour ces quatre concerts incontournables seront en vente dès le jeudi 21 mars prochain à lanaudiere.org, à la billetterie de la Place des Arts, au 514 842-2112 et au 1 866 842-2112, ou à placedesarts.com.

La programmation complète de la saison 2019 sera dévoilée en mai.