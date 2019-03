Motel Galactic : La lecture

Maison et jardins Antoine-Lacombe en collaboration avec Québec BD propose au public d’assister à la lecture de Motel Galactic, BD de Francis Desharnais et Pierre Bouchard publiée aux éditions Pow Pow. Le spectacle aura lieu le vendredi 22 mars à 20 h à la Maison Antoine-Lacombe.

« L’espace, 2514. Dans un univers où l’on se balade tranquillement de planète en planète, où le clonage est la norme et où le joual est devenu la langue officielle, Pierre Bouchard 2.1.1 vole de jobine en jobine sur son spatio-jet. Tout va pas pire jusqu’au jour où le destin le pousse vers le Motel Galactic, un endroit à la réputation plus que douteuse. À mi-chemin entre la grande fresque épique et le feuillet paroissial de Saint-Jean-de-Lotbinière, la trilogie de science-fiction du terroir Motel Galactic vous propulse à vive allure dans un infini encore plus vaste qu’une allée de Canadian Tire. »

Les comédiens Geneviève Boivin et Sébastien Dorval invitent le public à une lecture originale d’extraits pour plonger dans l’univers de cette bande dessinée.

Geneviève Boivin

Diplômée en théâtre à l’Université Laval, Geneviève Boivin est une créatrice qui touche à toutes les facettes du jeu, notamment comme comédienne, animatrice et metteuse en scène. Passionnée par la création spontanée, elle est depuis longtemps impliquée dans le milieu de l’improvisation à Québec.

Sébastien Dorval

Finissant du Conservatoire national de Nantes en France en 2004, il travaille au Québec depuis. Au théâtre, il joue dans plus de 20 pièces. En publicité, plusieurs entreprises et sociétés font appel à lui, dont Chevrolet, Jean Coutu, la SAAQ et Loto-Québec. Pendant 3 ans, il a été codirecteur et comédien pour le théâtre de L’Isle-aux-Coudres et depuis 2013, il codirige le Nouveau théâtre de l’Île d’Orléans.

Élodie Cuenot (mise en lecture)

Diplômée d’une maîtrise en théâtre à l’Université Laval, Élodie Cuenot est metteuse en scène, comédienne, improvisatrice chevronnée et formatrice en théâtre. En avril 2017, elle a présenté sa création théâtrale (MAL)HEUREUSES au théâtre Premier Acte, une création professionnelle dont elle a assuré l’écriture et la mise en scène.

Les billets, au coût de 15 $ chacun, sont disponibles à Maison et jardins Antoine-Lacombe (450 755-1113) ou en ligne via le site www.antoinelacombe.com.