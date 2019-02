Dominic et Martin: Retour au stand-up!

Les humoristes Dominic et Martin fouleront la scène de la Salle Rolland-Brunelle le jeudi 28 février à 20 h. Le duo, qui souligne ses 25 ans, effectue un retour à la formule de ses débuts avec un spectacle au rythme soutenu d’une heure et demie, sans tambour ni trompette, mais qui provoque l’hilarité générale.

Intitulé Juste Dominic et Martin, le spectacle est le cinquième tour de scène des deux sympathiques acolytes. Dominic Sillon et Martin Cloutier exploitent bien leur chimie naturelle, alors qu’ils s’envoient et se retournent les blagues comme dans une joute de ping-pong. Le duo se présente sans artifice, en misant simplement sur ce qui a fait son succès : un irréprochable sens du punch et un rythme effréné.

Le duo comique a décidé d’abandonner les personnages et les sketches au profit du stand-up. Et cette formule fonctionne à merveille! D’ailleurs, nombreuses sont les critiques qui ont souligné la livraison impeccable des vétérans. Encore une fois, Dominic et Martin font preuve d’une grande complicité et d’une grande aisance sur scène. Ils sauront faire passer une agréable soirée aux spectateurs en quête d’un bon rire!

Ce spectacle est une présentation du Collège Esther-Blondin.

Pour plus d’informations sur la programmation du Centre culturel de Joliette, les coordonnées et les heures d’ouverture, visitez le www.spectaclesjoliette.com ou contactez la billetterie au 450 759- 6202.