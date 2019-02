Maison et jardins Antoine-Lacombe propose un concert tout particulier pour la Saint-Valentin, mais aussi pour commencer les célébrations qui encadreront le 30e anniversaire de l’organisme, fondé le 15 février 1989. À cette occasion l’organisme accueillera Romance un spectacle musical sur le thème de l’amour en compagnie de Roxanne Sicard, violoniste et Louise Grypinich, pianiste, le vendredi 15 février à 20 h. La prestation de 1h15 comprend un entracte.

Passionnée de la musique, Roxanne Sicard obtient son Baccalauréat du Conservatoire de Musique de Montréal en 2018. Native de Saint-Paul de Joliette, elle commença son apprentissage du violon avec Sarah Lesage et poursuivit ses études avec Annie Desrosiers, Suzie Aubin, Annie Parent et Anne Robert. Roxanne s’est produite en tant que soliste invitée avec l’Ensemble Sinfonia de Montréal, la Sinfonia de Lanaudière ainsi que l’Orchestre Symphonique du Conservatoire de Musique de Montréal. En tant que chambriste, Roxanne collabore avec le violoncelliste Marc-André Riberdy pour former le Duo classique. En mai 2018, ils participent au Concours de Musique de Chambre Opus 130 et obtiennent le premier prix.

Louise Grypinich est professeure affiliée à l’École Préparatoire de l’UQAM depuis plus de 25 ans. Elle a enseigné à l’école Les Mélèzes de Joliette, de 1991 à 2014 et poursuit une carrière d’accompagnatrice. Depuis plus de 30 ans, elle travaille au Camp musical Père Lindsay comme professeure et accompagnatrice. Son but ultime est de faire rayonner le talent des jeunes musiciens de la région Lanaudière.

Lors de cette soirée teintée de romantisme, les deux artistes interpréteront des œuvres de Piazzola, Piaf, des grandes mélodies d’amour en passant par des musiques de film et musiques populaires et plusieurs surprises toujours sur le thème de l’amour…

Les billets, au coût de 25 $ chacun, sont disponibles à Maison et jardins Antoine-Lacombe (450 755-1113) ou en ligne via le site www.antoinelacombe.com.