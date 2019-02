Matt Lang en spectacle à Joliette avec Laurence St-Martin

Matt Lang sera en spectacle, le 14 février prochain à la Salle Rolland-Brunelle, en compagnie de la chanteuse, Laurence St-Martin, qui assurera la première partie.



Sur la route entre le Québec et Nashville, où il a d’ailleurs enregistré son dernier album, Matt Lang nous présente son nouveau spectacle de country américain.



Originaire de Maniwaki en Outaouais, le chanteur se démarque par son charisme et son incroyable timbre de voix qui ne laisse personne indifférent. Initié très jeune au country par sa famille, il nous propose des chansons accrocheuses avec des valeurs et des thèmes rassembleurs.



Accompagné de ses fidèles musiciens Etienne Joly (2Frères, Jérôme Couture, David Jalbert), John Anthony (Kaïn), Daniel Moranville (Jonathan Painchaud, David Jalbert), Justin Allard (Les Colocs, Isabelle Boulay) et David Larocque (Coco Country Band), Matt met le feu partout où il passe! En plus des pièces de son premier mini-album anglophone, l'artiste fait également lever les foules avec ses interprétations de grands classiques du country américain d'hier à aujourd'hui (Dwight Yoakam, Johnny Cash, Keith Urban, Chris Stapleton) avec un charisme indéniable et une voix chaude et puissante qui n'a rien à envier à celles de nos voisins du sud.



