Maison et jardins Antoine-Lacombe invite le publicau spectacle de musique traditionnelle de Daniel Roy

En partenariat avec le Festi-Glace de la MRC de Joliette, Maison et jardins Antoine-Lacombe invite un public de tous âges au spectacle de musique traditionnelle de Daniel Roy, Un montreur de traditions. Cet événement d’environ une heure sans entracte aura lieu le samedi 9 février à 10 h.



Daniel Roy déniche des chansons et des airs traditionnels québécois. Chanteur et multi-instrumentiste (bombardes, flûtes à six trous, musique à bouche, accordéon, os, tambour à mailloche, dulcimer et autres instruments à bourdons) il possède un solide répertoire de chansons oubliées.



À travers des présentations participatives, Daniel Roy aime faire découvrir la musique traditionnelle du Québec par le chant, les percussions, divers instruments, mais aussi par des liens historiques et culturels.



Communicateur hors pair, il trimbale depuis plus de 30 ans sa passion pour cette musique sur les routes du Québec de l’Amérique et de l’Europe. Ancien membre de la Bottine souriante, du Rêve du Diable, de Manigance et d’Entourloupe, il joue actuellement avec Les Voyageurs, Les Grondes et il participe en outre à nombre de productions de Michel Faubert!



L’événement est gratuit. Le nombre de places étant limité, il est préférable de réserver sa place à Maison et jardins Antoine-Lacombe (450 755-1113) ou via la billetterie en ligne https://www.antoinelacombe.com/evenements/festi-glace-de-la-mrc-de-joliette/.