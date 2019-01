Le Festival Banff au Québec : un incontournable à Joliette

La 23 e édition de la tournée québécoise du Festival du film de montagne de Banff débarquera dans quelques jours à Joliette. De s films inspirants où l’aventure humaine et sportive sert de tremplin à des réalisations hors du commun.

Détails

Quand? Le 7 février 2019

Heure? 19 h 00

O ù ? Salle Roland-Brunelle, Centre culturel

Détails de la programmation

Cette année, il y aura 3 films canadiens parmi la programmation québécoise.

Le court métrage This Mountain life: c e film fut l’un des plus appréciés au Banff Mountain Film Festival en novembre dernier et a remporté Best Film de la catégorie Snow Sport ! Une équipée mère-fille d’expérience s’engage dans une traversée à ski de six mois à travers les Coast Mountains (Chaîne Côtière) de la Colombie-Britannique. Leur souhait: vivre une expérience hors-normes, épique, qui changerait leur vie pour toujours, avec le désir d’en motiver d’autres, en particulier des femmes, à faire de même. Une traversée où les défis physiques et logistiques sont aussi imposants que les paysages sauvages et grandioses qui les entourent.

Les métrages canadiens Dreamride , qui nous transporte en vélo de montagne au coeur des environnements les plus sauvages de la Nouvelle-Zélande ainsi que Skier VS. Drone , où un skieur médaillé olympique se mesure à un drone lors d’une descente folle, s’ajoutent à la programmation québécoise.