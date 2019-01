Des oeuvres captivantes pour traverser les saisons à la bibliothèque

Dès le 28 janvier prochain, trois artistes talentueux exposeront leurs oeuvres à la Bibliothèque Rina-Lasnier, et ce, jusqu'au 23 juin prochain.

Programmation

Du 28 janvier au 17 mars prochain, M. Gaétan Gauthier exposera ses toiles empreintes de couleurs et de lumière. Se décrivant comme un peintre spontané, qui aime créer, inventer et jongler avec les couleurs et les formes, cet octogénaire est un vrai passionné.

Par la suite, madame Caroline Singler vous fera découvrir son univers fortement inspiré par la bande dessinée. Elle affectionne un style naïf, humoristique et naturellement joyeux! Les oeuvres de Mme Singler seront exposées du 18 mars au 5 mai.

Finalement, monsieur Michel Beaudoin vous présentera ses toiles du 6 mai au 23 juin prochain. Des oeuvres figuratives et abstraites qui puisent leur singularité dans le mélange des couleurs. Monsieur Beaudoin aime jouer avec les ombres et la lumière pour donner de la personnalité à ses créations.

Les expositions sont ouvertes à tous, nul besoin d’être un abonné de la bibliothèque pour venir découvrir et apprécier les oeuvres à compter du 28 janvier prochain.