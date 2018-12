Le Festival international de Lanaudière accueille son nouveau président du conseil d'administration

Lors de son assemblée annuelle, les membres du conseil d'administration du Festival international de Lanaudière ont élu leur nouveau président, Monsieur Denis-Richard Roy, médecin gestionnaire retraité et membre du conseil depuis juin dernier. Grand mélomane, Dr Roy commence à fréquenter les concerts du Festival au début des années 80. Il devient Lanaudois d'adoption en 2002 alors qu'il fait l'acquisition d'une demeure dans la région.

« Je suis honoré de cette nomination et je compte poursuivre la mission de l'organisation telle que le Père Lindsay l'avait imaginée et souhaitée. Le Festival est, et doit demeurer, une institution majeure à rayonnement international pour sa région et pour le Québec » précise le Dr Roy.

Le conseil d'administration a également élu le vice-président M. Pierre R. Desmarais, le secrétaire-trésorier René Charette et deux membres de l'exécutif, Mme Marlène Larue et Mme Lysanne Lalonde. Le conseil est également composé de Mesdames Vivienne Cadorette, Julie Gauthier et de Messieurs Robert Beaudouin, Galal Behna, Claude Godin, Simon Kouz et Louis-Charles Ratelle.

À propos du Festival de Lanaudière

Le Festival de Lanaudière est le plus important festival de musique classique au Canada et membre du Regroupement des événements majeurs internationaux. D'année en année, il enregistre plus de 50 000 participations pour l'ensemble de ses activités. Sa programmation est accessible et composée de grands artistes de réputation internationale. La scène principale du Festival est l'Amphithéâtre Fernand-Lindsay qui abrite 2000 sièges sous un toit et 5000 places sur la pelouse.