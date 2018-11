Les classiques de Plamondon interprétés par la fougueuse Brigitte Boisjoli

Le jeudi 22 novembre, à 20 h, Brigitte Boisjoli mettra en lumière l’œuvre de l’un des plus grands paroliers de la francophonie, Luc Plamondon, à la Salle Rolland-Brunelle. Artiste chérie du public, Brigitte Boisjoli démontre, dans ce spectacle, toute sa puissance vocale et son énergie débordante.

Dynamique, touchante, incarnée, les qualificatifs abondent dans la presse québécoise depuis le début de la tournée, afin de saluer le talent de celle qui insuffle merveilleusement sa folie et sa couleur aux plus belles chansons de Luc Plamondon.

Suite à sa première médiatique montréalaise le 11 octobre dernier, la presse ne cache pas son enthousiasme.

« Brigitte Boisjoli, une véritable bête de scène, une fille attachante, énergique qui est capable de pousser la note comme personne ! » — Bruno Lapointe, Journal de Montréal

« Ce que j’aime avant tout chez Brigitte c’est sa personnalité, une fois qu’on l’aime on ne peut qu’adorer le spectacle. C’est par une énergie contagieuse qu’elle entraîne son public avec des reprises toujours à son image. » — François Hamel, La Semaine

Pour de plus amples informations sur la programmation du Centre culturel de Joliette, les coordonnées et les heures d’ouverture, visitez le www.spectaclesjoliette.com ou contactez la billetterie au 450 759- 6202.

À propos du Centre culturel de Joliette

Créé en 1979, le Centre culturel de Joliette organisme de bienfaisance enregistré (OBE) qui a pour mission de présenter et promouvoir des activités culturelles et artistiques dans la région de Lanaudière. Le centre diffuse notamment près de 200 spectacles à la Salle Rolland-Brunelle et au Cabaret TELUS. Maintenant reconnu pour sa programmation diversifiée, ses activités de médiation culturelle et ses multiples abonnements, il est devenu un incontournable de la région.