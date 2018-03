Micro Joliette reçoit Séba

Voir la galerie de photos

La saison hiver 2018 de Micro Joliette débute sur les chapeaux de roue en offrant une carte blanche à Séba le 14 mars pour la première de trois soirées (ensuite 11 avril et 9 mai).



Depuis 1996, Séba écrit un rap unique quelque part entre le récit, la chanson et la poésie. Bien ancré dans son époque et son milieu, observateur, il nous renvoie une version à la fois lucide et ludique de notre réalité contemporaine. Au-delà du succès actuel de la pièce Vintage à l’os (Seba & Horg – Grosso modo), le travail du rappeur originaire de Terrebonne dépeint la vie quotidienne grâce à une plume unique et pertinente. Chroniqueur de la vie ordinaire, il décrit sans prétention le monde d’aujourd’hui, comme sur l’excellente 45 Papineau, possiblement son meilleur texte à ce jour.



Après avoir travaillé avec Poirier, Gatineau, Cargo culte (Alex McMahon & J-F Lemieux) et slammé sur la scène de Slamontréal en 2007 et 2017, Séba se présente à Micro Joliette le 14 mars afin de nous offrir quelques-uns de ses meilleurs textes rap et slam. La scène de l’Albion lui appartiendra et il a la réputation de mettre le feu partout où il passe! Une occasion unique à ne pas manquer.



Vous trouverez ici un extrait du lancement de Grosso modo le 22 février dernier

https://www.youtube.com/watch?v=fW2T-8pKkvs

Un micro libre suivra. Tous les types de prise de parole poétique sont les bienvenues à notre micro, comme toujours! Ce sera une bonne occasion pour les rappeurs lanaudois de sortir du bois! La scène de Micro Joliette leur est ouverte, comme toujours, comme pour tous les styles d’oralité poétique! Venez mélanger les mots et les genres avec nous!



C’est un rendez-vous le 14 mars à 20h, à l’Albion, 408, boul. Manseau à Joliette. Entrée libre, contribution volontaire. Venez souper avant le show!