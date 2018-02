St-Alphonse en blanc : de retour pour l’édition 2018

Pour une 7e année consécutive, la municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez invite petits et grands à venir profiter de l’hiver, lors de l’évènement St-Alphonse en blanc, qui aura lieu les 16 et 17 février prochains. Plusieurs activités sauront combler les participants, qui pourront encore cette année profiter du château de neige, pièce maîtresse de l’évènement.



La programmation, mise sur pied par le Service des loisirs et le comité formé de citoyens, nous offre des activités qui plairont à tous.



Le vendredi 16 février dès 18 h 30, la disco sur glace se mettra en marche! Musique et jeux de lumière seront présents sur la patinoire municipale, pour faire bouger les participants. Accès au château de neige et ses glissades, collations et bar de glace.



Le samedi 17 février, rendez-vous dès 13 h 30 pour profiter d’un après-midi familial. Au menu de cette journée : le château de neige et ses glissades, patinoire traversant le site, bar de glace, kiosque de collations, mascottes et maquillage. Dès 17 h 30, les participants seront accueillis pour le rallye hivernal, débutant à 18 h 30, qui sera suivi d’un souper spaghetti. Les inscriptions sont requises à la réception de la municipalité 450 883-2264, poste 7400.



Cette invitation s’adresse à tous ceux qui désirent s’amuser et profiter de la féérie hivernale. Petits et grands sont invités à chausser leurs bottes ou leurs patins et à venir se divertir à l’occasion de notre édition 2018 de St-Alphonse en blanc.