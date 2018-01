L’Heptade d’Harmonium sur scène!

L’œuvre magistrale d’HARMONIUM se perpétue par le groupe PREMIER CIEL qui présentera à la Salle Rolland-Brunelle le 27 janvier prochain L’HEPTADE, le spectacle-concert autorisé par Serge Fiori et ayant Louis Valois et Monique Fauteux comme consultants artistiques.



Les sept musiciens de PREMIER CIEL ont remis à jour L’HEPTADE, à partir des versions enregistrées devant public tel qu’interprété par HARMONIUM sur l'album Harmonium en tournée, et ce, en collaboration étroite avec Louis Valois et Monique Fauteux. Ils ont d’ailleurs connu un grand succès lors de leur première montréalaise au Théâtre Outremont en 2017.



Avec plus de 200 spectacles à son actif, PREMIER CIEL invite le public, de toutes les générations, à une célébration de cette œuvre phare, parue en 1976, qui compte parmi les plus remarquables de la musique québécoise. PREMIER CIEL collectionne les critiques élogieuses depuis 2002. Grâce au talent des musiciens de ce groupe, chaque spectacle devient un événement qui transporte le public à une époque où tout semblait possible, et où les frontières de la musique semblaient hors de vue !