Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Présentation du rapport

Le Commissaire au lobbyisme du Québec propose un projet de réforme aux parlementaires

durée 09h30
27 mai 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Par La Presse Canadienne

Ne voulant pas attendre le prochain scandale, le Commissaire au lobbyisme du Québec a décidé de prendre le taureau par les cornes et de préparer lui-même un projet de réforme de la loi sur le lobbyisme, prêt à être déposé à l'Assemblée nationale.

Le commissaire Jean-François Routhier a rendu public mardi un rapport contenant une proposition de projet de loi visant à revoir en profondeur le régime québécois qui encadre les activités de lobbyisme.

M. Routhier estime qu'«il est plus que temps d'agir» pour réformer la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme.

Il se désole de constater qu'aucune réforme significative n'a été proposée jusqu'à maintenant, malgré les lacunes bien connues du régime actuel et les multiples appels à une refonte complète.

«Dans ce contexte (...) je ne crois pas que mon rôle se limite à attendre le prochain scandale pour rappeler les limites d'une loi devenue insuffisante», a lancé M. Routhier en conférence de presse à l'Assemblée nationale.

Son rapport, explique-t-il, est une «réponse directe» aux conclusions de la commission Gallant sur le fiasco SAAQclic, qui a mis en lumière des limites de la loi et qui recommande également une refonte en profondeur de celle-ci.

Son rapport est aussi une réponse à la motion adoptée unanimement en février dernier à l'Assemblée nationale, demandant au gouvernement de légiférer pour réformer la loi actuelle.

La proposition législative et réglementaire de M. Routhier s'articule autour de cinq grands axes. Elle vise entre autres à rendre l'information publique plus rapidement, à responsabiliser d'abord les entreprises et les organisations qui contrôlent et qui bénéficient des représentations d'intérêts et à donner des pouvoirs de sanction plus agiles et efficaces au commissaire.

Frédéric Lacroix-Couture, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Miser sur les grandes entreprises pour rattraper le retard

Publié à 13h00

Miser sur les grandes entreprises pour rattraper le retard

Le Québec doit se réindustrialiser pour renforcer sa souveraineté économique et réaliser de grands projets, mais cette ambition nécessitera un changement de cap majeur pour le secteur manufacturier. C’est cette tendance qu’il faudra renverser pour accroître réellement la capacité manufacturière du Québec, souligne une nouvelle étude publiée ...

LIRE LA SUITE
De la psychologie du CH à la CCGJ : l’humain au cœur de la performance

Publié à 10h00

De la psychologie du CH à la CCGJ : l’humain au cœur de la performance

Pour terminer la saison de ses dîners-conférences présentée par Dunton Rainville, la Chambre de Commerce du Grand Joliette (CCGJ) se laisse emporter par la fièvre des séries et reçoit Sylvain Guimond, docteur en psychologie du sport, éducateur physique et ostéopathe reconnu à l’échelle internationale. Président-fondateur de Biotonix, il cumule ...

LIRE LA SUITE
Une nouvelle coordonnatrice en développement social au CLDSJ

Publié hier à 13h00

Une nouvelle coordonnatrice en développement social au CLDSJ

Le Comité local de développement social de Joliette (CLDSJ) annonce l’entrée en poste de Fabienne d’Almeida à titre de coordonnatrice en développement social, et ce, à compter du 4 mai 2026. Porteur d’une démarche locale de développement social qui s’inscrit dans la Démarche lanaudoise visant l’amélioration des conditions de vie, soutenue par la ...

LIRE LA SUITE