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Dîner-conférence du 1er juin

De la psychologie du CH à la CCGJ : l’humain au cœur de la performance

durée 10h00
27 mai 2026
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Par Salle des nouvelles

Pour terminer la saison de ses dîners-conférences présentée par Dunton Rainville, la Chambre de Commerce du Grand Joliette (CCGJ) se laisse emporter par la fièvre des séries et reçoit Sylvain Guimond, docteur en psychologie du sport, éducateur physique et ostéopathe reconnu à l’échelle internationale.

Président-fondateur de Biotonix, il cumule plus de 30 ans d’expérience dans le domaine de la posture, de la santé et de la performance humaine et il est consultant en psychologie sportive pour les Canadiens de Montréal.

Conférencier de réputation mondiale, Sylvain Guimond partagera sa vision inspirante de la réussite à travers sa conférence « Réussir, c’est servir ».

Il démontrera que la véritable réussite ne se mesure pas seulement à nos accomplissements personnels, mais à notre capacité d’aider les autres à réussir à leur tour. Une rencontre riche d’authenticité et de réflexion, qui promet de vous inspirer autant sur le plan professionnel que personnel.

Personnalité du mois: Chaque mois, la CCGJ récompense une organisation ou une entreprise ayant contribué activement au développement économique de la MRC de Joliette en lui décernant le prix de la personnalité du mois. En juin, le prix sera remis à Plomberie Corbeil qui devient ainsi finaliste pour le prix de la personnalité de l’année pour le gala Xcelsiors de 2027.

Anniversaire du mois: En collaboration avec la MRC de Joliette – Développement économique, le 40e anniversaire de Plastiques GPR sera souligné pendant l'activité. 

La CCGJ tient à remercier Dunton Rainville, avocats et notaires, partenaire présentateur des dîners-conférences, ainsi que ses partenaires associés : les Enseignes Amtech Signature, Hydro Québec, Son X Plus, Martin, Boulard, Société de comptables professionnels agréés, Suzie Demers, via Capital Expertise, Gestion BGC, IDesign ainsi que la Fondation Émilie Gamelin. 

Billets en vente dès maintenant. 

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