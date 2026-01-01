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Comité local de développement social de Joliette

Une nouvelle coordonnatrice en développement social au CLDSJ

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26 mai 2026
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Par Salle des nouvelles

Le Comité local de développement social de Joliette (CLDSJ) annonce l’entrée en poste de Fabienne d’Almeida à titre de coordonnatrice en développement social, et ce, à compter du 4 mai 2026.

Porteur d’une démarche locale de développement social qui s’inscrit dans la Démarche lanaudoise visant l’amélioration des conditions de vie, soutenue par la Table des préfets de Lanaudière, le CLDSJ poursuit sa mission d’améliorer les conditions de vie des citoyennes et des citoyens de la communauté dans une perspective de développement durable.

Un rôle stratégique au cœur de la mobilisation territoriale

À titre de coordonnatrice, Fabienne d’Almeida aura pour principal mandat de soutenir le déploiement du plan d’action concerté du CLDSJ et de mobiliser les acteurs du milieu autour des enjeux sociaux prioritaires du territoire.

Elle relèvera administrativement de la Municipalité de Saint-Paul, fiduciaire de la démarche, ainsi que du comité de mobilisation territoriale (CMT) mis en place par le CLDSJ pour l’aspect opérationnel.

Une démarche collective au service de la communauté

Par cette nomination, le CLDSJ réaffirme son engagement à travailler de manière concertée avec les partenaires locaux et régionaux afin de favoriser des actions structurantes et durables, au bénéfice de l’ensemble de la population de la MRC de Joliette.

Pour joindre Mme Fabienne d’Almeida : [email protected] | 450 759-4040, poste 293

 

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