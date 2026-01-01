Fonds régionaux de solidarité FTQ: 42,2 M$ d'investissements en 2025-2026

Au cours de leur exercice 2025-2026, les Fonds régionaux de solidarité FTQ – Lanaudière – Laurentides - Laval ont investi 42,2 M$ pour appuyer 26 entreprises de la région, dont la relève de dix d’entre elles, contribuant ainsi à la vitalité économique et au maintien d’entreprises bien ancrées dans leur milieu.



Bien connue des amateurs et amatrices de sensations fortes, Parachute Montréal exploite deux écoles de parachutisme à Saint-Esprit et à Farnham. Le site de Farnham a d’ailleurs accueilli les Championnats nationaux canadiens de parachutisme en 2025.



Fondée en 2022, Parachute Montréal appartient à Gestion Planet-Air, une société de gestion qui regroupe plusieurs entreprises reliées au parachutisme. L’entreprise peut compter sur une équipe d’instructeurs parmi les plus expérimentés au pays, détenant notamment le plus haut niveau de certification reconnu au Canada.



Avec l’appui des Fonds régionaux, Gregory Perrimond prend la relève de Parachute Montréal, poursuivant ainsi une trajectoire amorcée depuis plus de 15 ans au sein de Gestion Plein-Air. Instructeur de parachutisme certifié, pilote d’avion et gestionnaire chevronné, il œuvre dans l’entreprise depuis 2010 et en est devenu actionnaire minoritaire en 2016. Il assume la gestion de Parachute Montréal depuis plusieurs années. Cette transaction s’inscrit dans une démarche de repreneuriat réfléchi, visant à assurer la continuité des opérations et le développement à long terme de l’entreprise.



« Prendre la relève de Parachute Montréal est pour moi une grande fierté. J’évolue au sein de l’entreprise depuis de nombreuses années et je crois profondément à son potentiel et à la qualité de son équipe. L’appui des Fonds régionaux a été précieux pour concrétiser ce transfert », déclare Gregory Perrimond,



« Le repreneuriat est un levier essentiel pour assurer la pérennité des entreprises de Lanaudière. Pour les Fonds régionaux, c'est important d’appuyer une relève qui veut faire grandir l’entreprise, et continuer de servir sa communauté avec la même proximité. C'est toute la région qui en bénéficie », ajoute Éric Dargis, vice-président régional des Fonds régionaux de solidarité FTQ – Lanaudière – Laurentides - Laval.



Le réseau des Fonds régionaux a investi 241 M$ pour appuyer 172 PME québécoises



Les 17 Fonds régionaux de solidarité FTQ ont investi la somme record de 241 M$, au cours de leur exercice 2025-2026, pour soutenir la croissance des entreprises et assurer la vitalité économique de toutes les régions du Québec. Le réseau des Fonds régionaux affiche des résultats en progression continue depuis sa création il y a 30 ans.



« Ce niveau inédit d’investissements est le fruit d’un engagement soutenu sur le terrain. Partout au Québec, nos équipes accompagnent les entrepreneurs et entrepreneuses dans des projets structurants pour leurs entreprises et pour leurs régions », commente Luc Pinard, président-directeur général des Fonds régionaux de solidarité FTQ.



91 investissements pour stimuler le repreneuriat



En 2025-2026, les 17 Fonds régionaux de solidarité FTQ ont appuyé la relève de 91 entreprises, réaffirmant leur rôle déterminant en matière de repreneuriat et de dynamisme économique des régions.



« Les investissements annuels des Fonds régionaux en repreneuriat sont huit fois plus importants aujourd’hui qu’ils l’étaient en 2015. Nous avons atteint un nouveau sommet en appuyant la relève de 91 entreprises, ce qui représente plus de la moitié de nos investissements cette année. Ce bilan reflète notre volonté d’accélérer les transferts d’entreprises. Il en va de la pérennité des PME d’ici, de la vitalité de nos régions et de l’avenir économique du Québec », explique Luc Pinard.



« Pour nos équipes, le partenariat avec un entrepreneur ou une entrepreneuse ne se limite pas au financement. Cela passe aussi par des conseils et de l’accompagnement à toutes les étapes de son projet. Au moment de transférer une entreprise, la dimension humaine est essentielle pour que le passage de relais soit un succès », poursuit Luc Pinard.



Un réseau au service des entrepreneurs et de la relève



« Cette année, nous avons poursuivi la tournée des régions pour rencontrer les entrepreneurs et entrepreneuses afin de discuter des aspects financiers et humains du repreneuriat. L’équipe de l'École d'Entrepreneurship de Beauce était avec nous lors de ces événements pour outiller la relève et partager des expériences concrètes de transferts d'entreprises. Au total, c’est près de 230 repreneurs et cédants qui ont participé à cette tournée qui s’est arrêtée dans neuf régions depuis l’automne 2024 », précise Luc Pinard.



Les Fonds régionaux collaborent également depuis plusieurs années avec EntreChefs PME pour contribuer à renforcer l’écosystème repreneurial. « Les Fonds régionaux sont partenaires des Clubs de repreneurs d’EntreChefs PME, une initiative lancée en collaboration avec le Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et de Repreneuriat Québec, qui vise à accompagner la relève après la transaction. À l'automne dernier, nos experts et expertes ont également pris part à plusieurs forums d’EntreChefs PME à travers le Québec pour partager des témoignages croisés avec des dirigeants et dirigeantes d'entreprises partenaires sur le transfert d'entreprise. »



« Comme nous, plusieurs acteurs de l'économie se mobilisent dans l’objectif commun de garder nos entreprises au Québec. Nous avons notamment donné des conférences en partenariat avec Repreneuriat Québec, un organisme qui joue un rôle important auprès des cédants et cédantes, ainsi qu’auprès des repreneurs et repreneuses potentiels », conclut M. Pinard, président-directeur général des Fonds régionaux de solidarité FTQ.