Succès retentissant pour l’édition 2026 des Matinées Lanaudoises!

C’est avec un enthousiasme marqué que le comité organisateur des Matinées Lanaudoises a réuni la communauté d’affaires et les professionnelles et professionnels des ressources humaines, le 13 mai dernier au Château Joliette, pour son congrès RH.

Ce grand rendez- vous a connu un franc succès, rassemblant plus de 150 participants. Il a été rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec et à l’appui du partenaire Platine, Harnois Énergies.

Cette édition 2026 a brillamment tenu sa promesse d'inspirer les acteurs économiques de la région. D'entrée de jeu, les convives ont été captivés par la conférence d'ouverture de Sonia Lupien, Ph.D., qui a offert des outils concrets aux gestionnaires pour les aider à reconnaître et gérer le stress de leurs équipes au travail.

La matinée s'est poursuivie avec des ateliers de formation stimulants et parfaitement ancrés dans les réalités du marché. Les participants ont pu explorer la mise en place d'une gestion RH durable avec Émilie Pelletier, démystifier l'intégration de la génération Alpha au sein des équipes grâce à Carol Allain ou encore découvrir comment tirer profit de l'intelligence artificielle pour optimiser la fonction RH, avec Chantal Renaud et Martin Bourgeois.

Après un dîner de réseautage, l'après-midi a fait place à un panel d'experts regroupant David Hervieux de Devolutions, Christina Corsi d’Harnois Énergies et Anthony Simard-Lafleur de Bridgestone Canada. Le congrès s’est clôturé en force avec le témoignage inspirant de l'entrepreneur prolifique Dominic Gagnon.

« Voir notre communauté d’affaires se mobiliser avec autant d’énergie autour de ce congrès est une grande source de fierté. En tant que mandataire des Matinées Lanaudoises, la MRC de Joliette est heureuse de contribuer au dynamisme régional en offrant aux organisations les outils dont elles ont besoin pour relever les défis d’aujourd’hui et de demain. La forte participation à l’événement démontre d’ailleurs à quel point les entrepreneurs de notre territoire ont à cœur le bien-être de leurs travailleurs », affirme Pierre-Luc Bellerose, préfet de la MRC de Joliette.