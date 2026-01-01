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Selon Statistique Canada

Les ventes de véhicules électriques bondissent grâce au retour des mesures d'aide

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19 mai 2026
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Par La Presse Canadienne

Les ventes de véhicules électriques neufs ont bondi en mars, les Canadiens ayant profité du retour tant attendu des subventions du gouvernement fédéral.

Les données publiées jeudi par Statistique Canada montrent que 21 547 véhicules électriques neufs ont été achetés en mars, soit le chiffre le plus élevé depuis décembre 2024 — juste avant que le gouvernement ne suspende le programme de remises.

Ottawa a rétabli les subventions pour les véhicules électriques neufs le 16 février, après les avoir suspendues en janvier 2025 lorsque les fonds du programme précédent avaient été épuisés.

Les ventes ont grimpé de 83 % en mars par rapport au mois précédent et de 75 % par rapport à la même période l'année dernière.

La part de marché des véhicules électriques reste cependant à la traîne, avec un peu plus de 12 % de l'ensemble des véhicules neufs vendus.

Une hausse a également été observée pour l'ensemble des véhicules en mars, les ventes globales ayant bondi de 42 % d'un mois à l'autre.

Nick Murray, La Presse Canadienne

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