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Union des producteurs agricoles de Lanaudière (FUPAL)

Simon Duval nommé président de la Fédération de l’UPA de Lanaudière

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23 avril 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

La Fédération de l’Union des producteurs agricoles de Lanaudière (FUPAL) a annoncé la nomination de Simon Duval à titre de président, à la suite de l’assemblée générale annuelle tenue le 21 avril dernier.

Il succède ainsi à Marcel Papin, qui a occupé cette fonction avec dévouement et rigueur pendant les douze dernières années. La FUPAL a tenu à souligner son engagement soutenu et son leadership, dont la présidence a marqué l’organisation par sa stabilité, sa capacité de rassemblement et sa contribution déterminante à plusieurs dossiers structurants pour l’agriculture lanaudoise.

Producteur apicole et acéricole à Mascouche, Simon Duval met en marché ses produits principalement par la vente directe, notamment à travers un kiosque à la ferme. Jusqu’à sa nomination, il occupait également la présidence du Comité des fermes de proximité de la FUPAL, où il s’est illustré par son implication et sa connaissance fine des réalités agricoles de la région.

Déjà activement engagé au sein de la Fédération, M. Duval amorce son mandat dans un esprit de continuité, avec la volonté de poursuivre le travail accompli tout en relevant les défis actuels et futurs du milieu agricole.

« C’est avec beaucoup de motivation et un profond sens des responsabilités que j’accepte cette fonction. Je souhaite travailler en étroite collaboration avec les productrices, les producteurs et nos partenaires afin de défendre les priorités agricoles et de contribuer activement à la vitalité du territoire. Dans cette perspective, je continuerai d’être une voix ferme et engagée sur les enjeux régionaux majeurs, notamment en opposition au projet de train à grande vitesse, qui demeure une préoccupation importante pour le milieu agricole de Lanaudière », affirme Simon Duval.

Au cours de son mandat, le nouveau président entend porter plusieurs dossiers prioritaires, notamment :
•  la relève agricole et la transférabilité des entreprises ;
•  l’avenir de l’agriculture et des fermes familiales ;
•  une agriculture accessible, humaine et pleinement connectée aux communautés locales ;
•  la valorisation et la reconnaissance de la profession agricole.

« Il est essentiel de soutenir celles et ceux qui nourrissent la population et de renforcer le lien de confiance entre les producteurs et la société », a-t-il conclu.

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