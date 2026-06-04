Une année de transition et de réaffirmation des priorités

Réunis à la Seigneurie des Patriotes à l’occasion de la 48e assemblée générale annuelle de Tourisme Lanaudière, les membres de l’association ont dressé le bilan d’une année marquée par la transition et la réaffirmation des priorités, tout en procédant à l’élection des administrateurs de son conseil d’administration et de sa table d’orientation.

La journée a été amorcée par une conférence de M. Marc-Antoine Vachon de la Chaire de Tourisme Transat qui est venu présenter les résultats de l'Enquête Tendances et comportements des voyageurs québécois.

Une vision claire pour l’avenir du tourisme lanaudois

Dans la continuité de son Plan de développement touristique Horizon 2030, Tourisme Lanaudière a poursuivi plusieurs initiatives en développement durable, en concertation régionale, en transformation numérique et en accueil des visiteurs.

« Cette dernière année aura été une période de transition assumée et nécessaire, a souligné Mme Catherine Rousseau, présidente du conseil d’administration de Tourisme Lanaudière. Elle nous a permis de préciser nos priorités, de consolider nos façons de faire et de réaffirmer ce qui distingue Lanaudière. Notre force repose sur l’authenticité de notre destination et sur l’engagement des personnes qui la font vivre chaque jour. »

Une équipe mobilisée au service de la région

La dernière année a également été marquée par la réalisation de plusieurs projets et initiatives visant à soutenir le développement touristique régional et à accompagner les entreprises de la destination.

« Grâce à l’engagement et à l’expertise de toute l’équipe, Tourisme Lanaudière a poursuivi la réalisation de projets structurants, renforcé son accompagnement auprès des membres et contribué au rayonnement de la région. Le travail accompli au cours de la dernière année témoigne de la mobilisation de notre organisation et de sa volonté de répondre aux besoins de l’industrie touristique lanaudoise », souligne Mme Elaine Desjardins, directrice générale de Tourisme Lanaudière.

Portée par une gouvernance stable, une équipe mobilisée et l’engagement de ses membres et partenaires, Tourisme Lanaudière poursuit son travail afin de faire rayonner une destination authentique, durable et tournée vers l’avenir.

Continuité au sein du conseil d’administration

Les membres ont renouvelé le mandat de plusieurs administrateurs au sein du conseil d’administration. Tourisme Lanaudière pourra compter à nouveau sur la présence de :

- Mme Valéry Leclerc, Pourvoirie du Lac St-Pierre (siège II – attraits ou événements);

- Mme Catherine Rousseau, Hôtel Château Joliette (siège IV – services touristiques / hébergement 21 unités et plus);

- Mme Patricia Lebel, Ville de Mascouche (siège VI – partenaires);

- Mme Joanna Barnowski, Ski Montcalm (siège VIII – attraits ou événements).

L’organisation accueille également M. Justin Archambault, de l’Oktoberfest de Repentigny, qui entreprend un premier mandat au siège X – libre de catégories et de territoire.

Les administrateurs ont ensuite tenu une assemblée spéciale pour procéder à l’élection des officiers.

- Mme Catherine Rousseau (Hôtel Château Joliette) est réélue au poste de présidente;

- Mme Valéry Leclerc (Pourvoirie du Lac St-Pierre) est réélue au poste de vice-présidente;

- M. Éric Mercier poursuit son mandat de secrétaire-trésorier.

Les élections de la table d’orientation ont également eu lieu. Cette instance consultative formule des recommandations au conseil d’administration sur les enjeux de développement touristique régional.

Le rapport annuel 2025 de Tourisme Lanaudière est disponible ici.