Des organisations de Lanaudière honorées par la CNESST

Quand il est question de prévenir les accidents au travail ou de favoriser la santé physique et psychologique des employés, la collaboration employeur-travailleurs est un incontournable. Cette synergie a transformé une simple idée en un prix décerné par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Cet honneur bien mérité récompense l'engagement et l'ingéniosité de ces organisations d'ici

à rendre leur milieu de travail toujours plus sain et sécuritaire. Les candidatures soumises ont

été évaluées pour le regroupement Montréal–Rive-Nord, qui comprend les régions de

Lanaudière, des Laurentides et de Laval.

Coup d’œil sur ces initiatives, qui sauront assurément inspirer d’autres milieux de travail aux

quatre coins du Québec.

Lauréats régionaux 2026 – Montréal et Rive-Nord

Voici les lauréats dont l'entreprise prend place sur le territoire de Lanaudière:

Catégorie Innovation

- Grandes entreprises : AmNor Industries | SLA-R (Simple Lance Automatisée-Rotative) | Lanaudière;

Chez AmNor Industries, les travailleurs mandatés au nettoyage des évaporateurs d’usines de pâtes et papiers étaient exposés à des risques ergonomiques, chimiques, de chute et de heurt. Afin de corriger cette situation, deux nouvelles composantes ont été ajoutées à un équipement existant. D’abord, un enrouleur/dérouleur démontable a été conçu et fabriqué pour permettre l’insertion dans les espaces clos et réduire l’encombrement causé par des boyaux au sol. Puis, un anneau de soutien a été conçu pour diminuer l’effort physique, automatiser les travaux, éloigner le travailleur de la ligne de tir (jet d’eau haute pression) et des éclaboussures chimiques. Ces améliorations ont permis d’atteindre les objectifs escomptés en matière de santé et sécurité du travail ainsi que de performance.

Catégorie Promotion de la santé

- Petites et moyennes entreprises : Collège Champagneur | Le bien-être en action | Lanaudière;

« Le bien-être en action », lancé en août 2024 au Collège Champagneur, vise à promouvoir la santé physique, psychologique et sociale des employés et des élèves en adoptant une approche panoramique. Cette initiative est née d’un besoin concret : améliorer la qualité de vie au travail, réduire le stress et renforcer le sentiment d’appartenance. Dans un contexte où les exigences professionnelles sont élevées, il était essentiel de créer un environnement favorisant l’équilibre et la motivation. Le projet comprend une vingtaine d’initiatives, dont l’accès à une salle de musculation, des activités sociales entre collègues et élèves, des passes de ski d’entreprise, une semaine dédiée au personnel, des activités surprises et l’application mobile « Être en santé ». Ces actions permettent de diversifier les moyens de promouvoir le bien-être et de reconnaître la contribution du personnel, tout en favorisant un climat de travail positif et stimulant.