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Guerre commerciale avec les États-Unis

Droits de douane: Québec et Ottawa s'entendent pour une aide de 120 millions $

durée 18h00
9 avril 2026
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Par La Presse Canadienne

Les droits de douane américains continuent d’obliger les gouvernements à réagir. Québec et Ottawa viennent de conclure une entente pour une aide de 122,5 millions $ afin d’«appuyer les travailleurs et les entreprises des secteurs du bois d'œuvre, de l'acier et d'autres industries directement ou indirectement touchées par les droits de douane».

Cette aide vise à «offrir du perfectionnement des compétences à la main-d'œuvre touchée, afin d'aider les travailleurs à s'orienter dans un marché du travail en changement et de permettre aux entreprises de demeurer concurrentielles sur les marchés internationaux».

Ces mesures proviennent d'une entente de partenariat intitulée Réponse tarifaire Canada-Québec pour la main-d'œuvre. L’annonce a été faite par voie de communiqué jeudi par les ministres fédérale et provinciale de l’Emploi, Patty Hajdu et Pascale Déry.

Thomas Laberge, La Presse Canadienne

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