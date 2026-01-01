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Système paie de la fonction publique

Il faut résorber l'arriéré de Phénix rapidement, presse la vérificatrice générale

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23 mars 2026
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Par La Presse Canadienne

Selon la vérificatrice générale du Canada, le gouvernement fédéral dispose de peu de temps pour résorber l'arriéré des opérations de paie de la fonction publique enregistrées dans l'ancien système Phénix, s'il veut éviter que des erreurs ne se répercutent sur le nouveau système.

Le gouvernement fédéral s'efforce de remplacer Phénix, qui présentait plusieurs problèmes, par Dayforce, et tous les ministères et organismes devraient migrer vers la nouvelle plateforme d'ici mars 2031.

Un nouveau rapport du Bureau de la vérificatrice générale du Canada indique que les progrès du gouvernement sont demeurés limités quant à l'élimination d'un arriéré de transactions salariales qui s'élevait à plus de 233 000 et touchait au moins 133 000 employés au 30 septembre 2025.

Le rapport précise que le gouvernement a raccourci d’environ trois ans le délai prévu pour la migration des ministères et des organismes vers Dayforce plus tôt cette année, ce qui a considérablement réduit le temps disponible pour résorber l’arriéré.

Le rapport conclut que le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada et Services publics et Approvisionnement Canada ont bien géré la transition vers le nouveau système, et que le projet offrira un bon rapport qualité-prix une fois mis en œuvre.

Bien que le gouvernement ait estimé que le remplacement de Phénix par Dayforce coûterait plus de 4,2 milliards $, les estimations préliminaires n'incluaient pas les coûts liés à la transition des ministères et des organismes vers le nouveau système, précise le rapport.

Catherine Morrison, La Presse Canadienne

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