Dévoilement des finalistes de la 40e édition du Gala Xcelsiors

La Chambre de Commerce du Grand Joliette dévoile les finalistes de la 40e édition du Gala Xcelsiors. Le gala de l’excellence de la MRC de Joliette est de retour le 8 mai prochain au Centre Culturel Desjardins.

Beauward Immobilier remettra, lors de la soirée, des bourses variant entre 5 000 $ et 10 000 $, pour un total de 40 000 $, afin de soutenir et propulser des entreprises d’ici.

Un record de participation

L’édition anniversaire du Gala Xcelsiors a connu un taux record d’inscriptions alors que la CCGJ a reçu près d’une centaine de candidatures.

Voici la cuvée 2026 des finalistes Xcelsiors :

Commerce de détail

Fratrie Nova

Meunerie Dalphond

Éducation et formation

Collège Champagneur

Collège Esther-Blondin

Centre d'amitié autochtone de Lanaudière

Entreprise agricole ou agroalimentaire

Cabane à sucre Osias

Fromagerie Du Champ à la Meule

Entreprise de services

Axé Beauté

Nutrite Horti-Action

Promutuel Assurance Lanaudière

Agence Marketing Vidéo SYNOP6

Entreprise industrielle, manufacturière ou construction

Construction Asselin & Frères

Groupe SSTM

Construction Julien Dalpé

Lewis Stabilisation

Innovation et technologies

Les Enseignes AMTECH Signature

Moderno Construction

Nouvelle entreprise

Bosse à bosse, débosselage sans peinture

Félix Marineau expert-conseil

La Frappe|Espace de Style

Nettoyeur Élégance

Ordre professionnel

Formations Syllabus

Centre Visuel Joliette

Pratiq

Alliance ressources humaines

Organisme communautaire – ESSOR

Les Répits de Gaby

Maison Oxygène Joliette-Lanaudière

Mon Afrique à Lanaudière

Organisme communautaire – PILIER

Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de D'Autray-Joliette

Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière

La Soupière Joliette-Lanaudière

Relève et repreneuriat

Lavotex

Alternateurs Démarreurs Batteries (ADB)

Bistro La Belle Excuse

Charco Sécurité

Restauration ou service de traiteur

Bistro LeDuc

Le Local Traiteur

Resto traiteur le C.A

Services aux entrepreneurs

Emond & Eid / Création Visuelle

Alliance Métal Québec

Orange Paysagement Inc

Tourisme, culture et événements

Marché de Noël de Joliette

Les Prédateurs de Joliette

Pourvoirie Au Pays de Réal Massé

Culture Lanaudière

Employé de l’année

Edgar Antonio Flores Herrera – Gazon Verkest

Martin Hétu – Beauward Immobilier | Galeries Joliette

Nancy Plante – Société Alzheimer de Lanaudière

Marie-Josée Legris – Maison Adhémar-Dion

Anouk Comtois – Centre d’amitié autochtone de Lanaudière

Personnalité d’affaires de l’année 2025

Chaque année, la CCGJ rend hommage à une entreprise en lui décernant le titre de personnalité du mois dans le cadre de ses dîners-conférences et ces derniers se retrouvent finalistes pour le prix Personnalité de l’année aux Xcelsiors. Les personnes présentes au gala auront l’honneur de voter pour la personnalité de leur choix dans le cadre d’un vote secret le soir du gala. Le gagnant sera déterminé à 40% par le vote du public et 60% par le jury.

Voici les finalistes pour la personnalité d’affaires de l’année 2025 : INFO-LOGEMENT, Jam-Bec, Solution INOX, KIA Joliette, Groupe JC, Thermomax, Groupe Joliette sécurité, Bistro La belle excuse et Bistro Leduc.

Jury

Rappelons que le jury est composé de professionnels dont l’expertise est reconnue dans le milieu des affaires et qui possèdent une bonne connaissance du développement économique, social et culturel. Ils travaillent à l’extérieur de la région de la MRC de Joliette afin d’éviter tout conflit d’intérêt. Cette année, ils seront au nombre de 4 pour déterminer les lauréats ainsi que les entreprises ou organismes qui se mériteront une bourse.