Chambre de Commerce du Grand Joliette
Dévoilement des finalistes de la 40e édition du Gala Xcelsiors
Par Salle des nouvelles
La Chambre de Commerce du Grand Joliette dévoile les finalistes de la 40e édition du Gala Xcelsiors. Le gala de l’excellence de la MRC de Joliette est de retour le 8 mai prochain au Centre Culturel Desjardins.
Beauward Immobilier remettra, lors de la soirée, des bourses variant entre 5 000 $ et 10 000 $, pour un total de 40 000 $, afin de soutenir et propulser des entreprises d’ici.
Un record de participation
L’édition anniversaire du Gala Xcelsiors a connu un taux record d’inscriptions alors que la CCGJ a reçu près d’une centaine de candidatures.
Voici la cuvée 2026 des finalistes Xcelsiors :
Commerce de détail
Fratrie Nova
Meunerie Dalphond
Éducation et formation
Collège Champagneur
Collège Esther-Blondin
Centre d'amitié autochtone de Lanaudière
Entreprise agricole ou agroalimentaire
Cabane à sucre Osias
Fromagerie Du Champ à la Meule
Entreprise de services
Axé Beauté
Nutrite Horti-Action
Promutuel Assurance Lanaudière
Agence Marketing Vidéo SYNOP6
Entreprise industrielle, manufacturière ou construction
Construction Asselin & Frères
Groupe SSTM
Construction Julien Dalpé
Lewis Stabilisation
Innovation et technologies
Les Enseignes AMTECH Signature
Moderno Construction
Nouvelle entreprise
Bosse à bosse, débosselage sans peinture
Félix Marineau expert-conseil
La Frappe|Espace de Style
Nettoyeur Élégance
Ordre professionnel
Formations Syllabus
Centre Visuel Joliette
Pratiq
Alliance ressources humaines
Organisme communautaire – ESSOR
Les Répits de Gaby
Maison Oxygène Joliette-Lanaudière
Mon Afrique à Lanaudière
Organisme communautaire – PILIER
Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de D'Autray-Joliette
Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière
La Soupière Joliette-Lanaudière
Relève et repreneuriat
Lavotex
Alternateurs Démarreurs Batteries (ADB)
Bistro La Belle Excuse
Charco Sécurité
Restauration ou service de traiteur
Bistro LeDuc
Le Local Traiteur
Resto traiteur le C.A
Services aux entrepreneurs
Emond & Eid / Création Visuelle
Alliance Métal Québec
Orange Paysagement Inc
Tourisme, culture et événements
Marché de Noël de Joliette
Les Prédateurs de Joliette
Pourvoirie Au Pays de Réal Massé
Culture Lanaudière
Employé de l’année
Edgar Antonio Flores Herrera – Gazon Verkest
Martin Hétu – Beauward Immobilier | Galeries Joliette
Nancy Plante – Société Alzheimer de Lanaudière
Marie-Josée Legris – Maison Adhémar-Dion
Anouk Comtois – Centre d’amitié autochtone de Lanaudière
Personnalité d’affaires de l’année 2025
Chaque année, la CCGJ rend hommage à une entreprise en lui décernant le titre de personnalité du mois dans le cadre de ses dîners-conférences et ces derniers se retrouvent finalistes pour le prix Personnalité de l’année aux Xcelsiors. Les personnes présentes au gala auront l’honneur de voter pour la personnalité de leur choix dans le cadre d’un vote secret le soir du gala. Le gagnant sera déterminé à 40% par le vote du public et 60% par le jury.
Voici les finalistes pour la personnalité d’affaires de l’année 2025 : INFO-LOGEMENT, Jam-Bec, Solution INOX, KIA Joliette, Groupe JC, Thermomax, Groupe Joliette sécurité, Bistro La belle excuse et Bistro Leduc.
Jury
Rappelons que le jury est composé de professionnels dont l’expertise est reconnue dans le milieu des affaires et qui possèdent une bonne connaissance du développement économique, social et culturel. Ils travaillent à l’extérieur de la région de la MRC de Joliette afin d’éviter tout conflit d’intérêt. Cette année, ils seront au nombre de 4 pour déterminer les lauréats ainsi que les entreprises ou organismes qui se mériteront une bourse.