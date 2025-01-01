Nous joindre
Ouverture pour septembre 2026

Le Carrefour jeunesse-emploi L’Assomption déménage à Repentigny

durée 10h00
27 octobre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Dès septembre 2026,  le Carrefour jeunesse-emploi L’Assomption et sa friperie-café Placard & cie quittera ses locaux actuels pour déménager au 520 rue Notre-Dame à Repentigny. 

Ce nouveau projet est le travail de deux années de concertation qui a mené à une entente de location de 10 ans avec le promoteur Groupe Panorama pour une construction entièrement neuve. Le chantier doit débuter en novembre de cette année. L'ouverture en septembre prochain coïncide avec le 30e anniversaire de l'organisme.

« Ce projet, c’est bien plus qu’un déménagement. C’est la création d’un environnement inspirant, inclusif et durable, capable de soutenir la persévérance, l’intégration socioprofessionnelle et l’épanouissement global de la jeunesse de la MRC de L’Assomption, tout en consolidant le rôle du CJELA comme carrefour incontournable pour la relève! », souligne le directeur général François Girouard.

Un projet pensé pour les jeunes

Cette relocalisation s’inscrit dans une démarche visant à renforcer l’impact du CJE L’Assomption auprès des jeunes de la MRC de L’Assomption.

Selon l'organisation les nouveaux locaux offriront une meilleure accessibilité, dans un secteur central, à proximité des pôles scolaires, économiques et communautaires, et bien desservi par le transport en commun.

Également, des spaces polyvalents et spécialisés : salles modulables, zones collaboratives, bureaux insonorisés et espaces sensoriels adaptés aux besoins variés de la clientèle, une accessibilité universelle accrue, permettant d’accueillir tous les jeunes, y compris ceux vivant avec des limitations fonctionnelles ou en situation de vulnérabilité et des espaces propices à la cocréation et à la participation citoyenne, favorisant l’innovation et le développement de projets collectifs.

Finalement, l'implantation au coeur de la communauté facilitera la collaboration et les synergies avec les écoles, les entreprises, les organismes et les institutions du territoire.

Semaine nationale des Carrefours jeunesse-emploi

Le CJE L'Assomption a saisi l'occasion de faire cette annonce au lancement de première Semaine nationale des Carrefours jeunesse-emploi. Elle a pour objectif de faire rayonner le travail des CJE et reconnaître l’impact de leurs équipes auprès des jeunes et dans les communautés. Durant cette semaine, la population est invitée à prendre part aux diverses initiatives proposées dans sa région.

Du côté du Carrefour jeunesse-emploi L’Assomption, plusieurs activités seront offertes : des ateliers de cuisine collective les 28 et 29 octobre, une soirée gaming ainsi qu’une rencontre du Club de lecture le 30 octobre.

La population est invitée à découvrir la programmation complète des activités proposées aux quatre coins du Québec durant cette semaine à rcjeq.org. 

