Modernisation des équipements

Québec octroie une somme de 150 000 $ à Marché Michel Emery inc.

durée 10h00
9 décembre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Le gouvernement du Québec octroie une somme de 150 000$ pour la modernisation d'une partie des équipements du Marché Michel Emery inc., situé dans la municipalité de Saint-Damien. 

Cette annonce a été faite par Caroline Proulx, députée de la circonscription de Berthier, au nom de la ministre des Affaires municipales, Geneviève Guilbault. « Les commerces de proximité font vivre nos municipalités et soutiennent directement les familles, les travailleurs et les aînés. Le Marché Michel Emery est un lieu important pour Saint-Damien, et cette modernisation contribuera à maintenir des services essentiels tout en appuyant concrètement l’économie locale. Je suis heureuse que notre région bénéficie de cet investissement qui renforce la vitalité de Berthier. » , exprime Mme Proulx. 

Cette subvention découle d’un appel de projets s’adressant aux commerces situés dans des municipalités de moins de 20 000 personnes, qui s’est tenu dans le cadre du volet Commerces de proximité du Fonds régions et ruralité (FRR) du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

« Dans la liste de ce qui nous est essentiel au quotidien, il y a plusieurs choses, allant de la nourriture aux produits de nettoyage, en passant par l’essence pour la voiture. Et, dans plusieurs communautés, on a accès à tout cela par le biais des commerces de proximité, qui s’avèrent de véritables plaques tournantes de la vitalité économique et sociale de nos régions. Je suis fière de soutenir des projets qui ont une incidence aussi directe et positive sur la qualité de vie des citoyens, et qui permettent de maintenir des emplois et des services importants en dehors des centres urbains. Il s’agit d’un autre geste fort pour attirer familles, entrepreneurs, touristes et autres visiteurs dans nos belles régions du Québec! », termine Mme Guilbault. 

 

