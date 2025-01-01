Alerte: Trump annonce des droits de douane de 25 % sur les camions moyens et lourds

Le président américain Donald Trump affirme qu'il imposera des droits de douane de 25 % sur les importations de camions moyens et lourds, une annonce qui intervient la veille de sa rencontre avec le premier ministre Mark Carney.

Donald Trump a fait cette annonce dans une publication sur sa plateforme de médias sociaux, Truth Social, précisant que les nouveaux droits entreraient en vigueur le 1er novembre.

D'autres détails suivront.

Kyle Duggan, La Presse Canadienne