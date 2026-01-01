Marché fermier
Appel de marchands locaux de Saint-Félix-de-Valois pour la saison 2026
Par Salle des nouvelles
L’équipe du service des Loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la Ville de Saint-Félix-de-Valois prépare la saison 2026 du marché fermier et elle est à la recherche de marchands locaux passionnés pour se joindre à l’édition 2026.
Des producteurs et transformateurs alimentaires ou des artisans locaux sont recherchés pour tenir un kiosque au marché les vendredis de midi à 17 h du 19 juin au 9 octobre 2026.
Producteurs et transformateurs alimentaires locaux
Produits transformés (sauces, marinades, conserves, spécialités maison);
Fromages et produits laitiers;
Viandes, volailles et charcuteries;
Mets préparés;
Pâtisseries fines et produits spécialisés;
Produits gourmets et créations culinaires originales;
Breuvages artisanaux
Et toute spécialité locale distinctive et complémentaire.
Artisans locaux
Produits faits à la main;
Créations artisanales uniques;
Et produits complémentaires à l’offre alimentaire
Vous êtes intéressés?
Pour signaler votre intérêt, envoyez un courriel à l’adresse loisirs@st-felix-de- valois.com ou communiquez par téléphone au 450 889-5589 poste 7762 d’ici le 27 mars 2026. N’oubliez pas de joindre une description de vos produits, des photos (si possible), vos coordonnées complètes, ainsi qu’une courte présentation de votre entreprise ou projet.
Les candidatures seront analysées afin d’assurer une offre variée, équilibrée et de qualité. La Ville communiquera avec vous pour la saison 2026.
Le marché se tient sur le terrain à proximité de l’intersection de la rue Principale (131/345) et du chemin de Joliette (131). Juste à gauche du bâtiment abritant la Belle Province et Le Cornettier.
Quelques espaces de stationnement sont disponibles sur place, mais il est aussi possible de se stationner au petit stationnement juste en face, ou dans celui de la Caisse Desjardins.