Institut de la statistique du Québec

Première hausse du nombre de postes vacants au Québec depuis 2023

durée 15h00
18 septembre 2025
Par La Presse Canadienne

Après avoir diminué de trimestre en trimestre, le nombre de postes vacants au Québec vient d'augmenter légèrement, au deuxième trimestre de 2025.

Les derniers chiffres de l'Institut de la statistique du Québec révèlent ainsi qu'il y avait 123 800 postes vacants, au deuxième trimestre de 2025. Quand on compare au deuxième trimestre correspondant de 2024, il s'agit d'une baisse de 15 600.

Toutefois, il s'agit d'une hausse par rapport au premier trimestre de 2025, lorsque 115 515 postes vacants avaient été enregistrés. C'est la première hausse du nombre de postes vacants depuis 2023.

Encore une fois, c'est le secteur de la santé et des services sociaux qui affiche le plus grand nombre de postes vacants. Les postes vacants d'infirmière, infirmière auxiliaire, préposé aux bénéficiaires et éducatrice à la petite enfance continuent d'être nombreux.

L'ISQ précise ainsi que, des 123 800 postes vacants, 31 300 l'étaient dans les soins de santé et l'assistance sociale, durant ce trimestre.

Loin derrière, on retrouve les secteurs de la fabrication, du commerce de détail, ainsi que de l'hébergement et de la restauration.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne

