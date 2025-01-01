Nous joindre
Selon l'Association canadienne de l'immobilier (ACI)

Les ventes résidentielles à travers le Canada ont augmenté au mois de juillet

15 août 2025
Par La Presse Canadienne

L'Association canadienne de l'immobilier (ACI) indique que les ventes résidentielles ont augmenté de 6,6 % en juillet par rapport à l'année précédente, poursuivant une tendance à la hausse après le ralentissement du marché au cours des mois précédents.

Les ventes résidentielles ont augmenté de 3,8 % d'un mois à l'autre par rapport à juin, et les transactions ont augmenté de 11,2 % depuis mars.

Shaun Cathcart, économiste principal à l'ACI, affirme que «la reprise tant attendue du marché immobilier après la crise de l'inflation semble enfin arrivée», ajoutant que l'association prévoit surveiller la réaction des acheteurs à «l'explosion de l'offre qui se manifeste généralement au cours de la première moitié de septembre».

L'association indique que les nouvelles inscriptions ont augmenté de 0,1 % d'un mois à l'autre.

Fin juillet, 202 500 propriétés étaient mises en vente au Canada, soit une hausse de 10,1 % par rapport à l’année précédente et un niveau conforme à la moyenne à long terme pour cette période de l’année.

Le prix de vente moyen national réel d’une maison vendue en juillet s’élevait à 672 784 $, en hausse de 0,6 % par rapport à l’année précédente.

Sammy Hudes, La Presse Canadienne

