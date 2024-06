Les ventes au détail canadiennes en hausse de 0,7 % en avril, à 66,8 milliards $

La grande entreprise Cascades Sonoco inc., dont l'usine est située à Berthierville, a obtenu un prix décerné par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), dans la catégorie Innovation. Un honneur bien mérité qui récompense l’ingéniosité et l’engagement de ces entreprises d’ici à rendre leur milieu ...