Madame Labriski : une femme aussi énergique que ses collations

Voir la galerie de photos

Mériane Labrie, alias Madame Labriski, vient de sortir son quatrième livre de recettes « Collations énergisantes ». Même les cuisiniers débutants ou malhabiles n’auront aucun souci à parvenir à concocter les collations proposées dans le bouquin.

Ayant essayé quelques unes des 75 recettes proposées, la journaliste Gabrielle Denoncourt a voulu en connaître plus sur la femme qui se cache derrière ce concept à la fois coloré, rigolo et énergisant, lors d'une entrevue pour le compte du réseau Néomédia.

Depuis 2016, Madame Labriski offre la possibilité de se gâter sans se culpabiliser grâce à son ingrédient secret, la purée de dattes. Menant une guerre sans merci au sucre raffiné, Mériane a bâti tout un empire unique en son genre qui n'est pas prêt de s'arrêter.

NDLR: De son propre aveu, notre journaliste, Gabrielle Denoncourt, est loin d’être une cheffe en cuisine et n’apprécie pas particulièrement faire à manger. Mais elle avoue que les écrits de Madame Labriski lui ont rendu la tâche plus facile. Ainsi, ses goûteurs officiels, son conjoint et son petit garçon, ont bien apprécié le résultat final.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec Madame Labriski.