Ordonnance fédérale

Les agents de bord d'Air Canada poursuivent leur grève malgré l'intervention d'Ottawa

durée 09h00
18 août 2025
Par La Presse Canadienne

La journée de lundi s'annonce encore une fois chaotique pour les voyageurs, alors que le conflit de travail entre Air Canada et le syndicat représentant ses agents de bord se poursuit.

Les agents de bord, représentés par le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), restent sur les piquets de grève pendant la bataille concernant l'ordonnance fédérale qui devait les forcer à revenir au travail.

Le SCFP a déposé un recours devant la Cour fédérale pour s'opposer à l'ordonnance du Conseil canadien des relations industrielles qui exigeait que les quelque 10 000 agents de bord reprennent le travail à 14 heures dimanche.

Cette ordonnance a été rendue après que la ministre fédérale de l'Emploi, Patty Hajdu, a renvoyé les deux parties à l'arbitrage exécutoire, samedi. La ministre a dit intervenir dans le conflit en raison de son impact sur les Canadiens et l'économie.

Dimanche, le SCFP a organisé des manifestations dans les principaux aéroports du pays, notamment à Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver, accusant Mme Hajdu de céder aux exigences d'Air Canada.

Air Canada a déclaré dimanche qu'elle repousserait son plan de reprise des vols jusqu'à lundi soir, même si le syndicat a prévenu que les agents de bord resteraient en grève jusqu'à ce qu'une «convention collective équitable et négociée» soit conclue.

La grève a officiellement commencé peu avant 1 heure samedi. Environ 30 minutes plus tard, Air Canada a imposé un lock-out en raison de la grève.

La compagnie aérienne a annoncé l'annulation d'environ 940 vols dimanche en raison du conflit de travail, forçant des milliers de voyageurs à faire des démarches pour sauver leurs plans de voyage.

Ce conflit a suscité des réactions négatives de la part des syndicats à travers le Canada, qui dénoncent la décision du gouvernement libéral d'avoir ordonné aux agents de bord de reprendre le travail.

Entreprise dans cette dépêche: (TSX: AC)

 

