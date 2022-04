La Banque du Canada relève le taux directeur qui passe de 0,5 à 1%

Afin de contrer l’inflation engendrée à la fois par la reprise économique post-pandémique et la guerre en Ukraine, la Banque du Canada a annoncé aujourd’hui qu’elle augmente son taux directeur pour le faire passer de 0,5 à 1 %.

Cette décision va directement impacter les taux des prêts hypothécaires et autres crédits à la consommation. Elle vise à rééquilibrer l’offre et la demande afin de contenir la hausse des prix.

Car au Canada, l’inflation mesurée par l’indice des prix à la consommation (IPC) s’établit présentement à 5,7 %. Cela dépasse très largement les prévisions et s’explique par la juxtaposition de nombreux facteurs : reprise économique forte, mais encore marquée par d’importantes pénuries de matières premières, crise énergétique, répercussions du conflit russo-ukrainien… Dans les prochains mois, la banque s’attend même à voir l’inflation dépasser les 6% avant de se stabiliser autour des 2% sur les années 2023 et 2024.

Par exemple, la bulle immobilière s’explique quant à elle par une très forte demande et une offre assez faible. Beaucoup d’acheteurs, peu de vendeurs, voilà l’équation parfaite pour faire monter les prix. Or avec des taux directeurs très bas, les acheteurs sont encouragés à se porter acquéreur. La hausse que vient de décider la banque a donc pour but de rendre l’achat hypothécaire moins attractif. Cela doit rééquilibrer le marché et donc stopper la hausse des prix.

Toutefois, au regard de la conjoncture, cette hausse du taux directeur, risque de ne pas suffire. Il y a donc une forte probabilité à l’occasion de la prochaine date d’établissement du taux cible du financement à un jour (le 1er juin 2022), la Banque du Canada remonte encore ce taux.