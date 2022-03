Un des aspects qui distingue le pigiste d’un employé salarié, c’est qu’il doit facturer lui-même ses clients afin d’être payé. Bien que ce soit un processus simple, la facturation doit comporter certaines informations précises pour qu’elle soit complète et utile autant au client qu’au travailleur autonome lui-même. Que vous soyez nouvellement travailleur indépendant, ou que vous n’êtes pas sûr de la bonne façon de procéder, voici comment faire une facture en tant que pigiste.

L’information essentielle qui doit apparaitre sur la facture du pigiste

Pour qu’elle soit reconnue en tant que telle, la facture d’un pigiste doit comporter plusieurs informations essentielles :

La mention « Facture » : afin de ne pas la confondre avec tout autre document, par exemple une soumission ou un devis, il doit être clairement indiqué que le document que vous remettez à votre client est une facture.

La date d’émission de la facture, qui n’est pas nécessairement la date de livraison.

Vos coordonnées, incluant votre nom et adresse postale complète. Si vous avez un numéro d’entreprise, celui-ci doit aussi figurer sur vos factures.

Les coordonnées du client, incluant son nom et son adresse postale complète.

Le numéro de facture, qui doit être unique.

La description du service rendu, ainsi que la date de livraison et l’adresse de livraison en cas de vente d’un produit ou d’un service rendu à une adresse différente de la vôtre ou du client.

Les détails du montant facturé, que ce soit le nombre d’heures, le prix d’un produit, les taxes, etc.

Le délai de paiement, que ce soit sur livraison ou dans une période de 30 jours, ou selon l’entente prise avec le client.

Le mode de paiement, selon vos préférences ou celles de votre client. Celui-ci peut être par chèque, virement bancaire, virement Interac, ou même Paypal.

Quelle forme doit avoir la facture d’un pigiste ?

Vous avez quelques options lorsque vous choisissez un modèle de facture. Vous pouvez choisir d’utiliser des modèles tout faits que vous téléchargerez sur le web, utiliser un logiciel de facturation, ou tout simplement créer un document Word ou Excel. L’important c’est que les informations essentielles mentionnées ci-haut y apparaissent, et que le tout soit clair, net et précis.

Devez-vous charger les taxes provinciales et fédérales ?

Ce ne sont pas tous les pigistes qui doivent s’inscrire aux fichiers de la TVQ et de la TPS et donc charger ces taxes à leurs clients. En effet, seuls ceux qui ont un revenu annuel dépassant 30,000$ sont dans l’obligation de le faire, et ceux-ci doivent également avoir un numéro d’entreprise (NEQ). En vous inscrivant aux fichiers de la TVQ et de la TPS, vous obtiendrez un numéro de taxe, et celui-ci devra être affiché sur vos factures.

À titre de rappel, la taxe de vente présentement en vigueur est de 5% pour ce qui est de la TPS (taxe de vente fédérale) et de 9,975% pour la TVQ (taxe de vente provinciale).