Une première édition de la Journée de l’innovation couronnée de succès

Plus de 180 personnes étaient inscrites à la première édition de la Journée de l’innovation, tenue le 3 juin dernier de façon virtuelle. Les participants ont eu l’occasion de célébrer l’innovation et le lancement officiel du Living Lab Lanaudière.

« Nous sommes heureux de constater que la curiosité et l’intérêt entourant l’innovation étaient au rendez-vous, explique la présidente de la CDÉJ, Ginette Mailhot. On veut se servir de cette journée, qui deviendra sans aucun doute une tradition dans Lanaudière, pour créer un momentum et que notre région agisse comme leader en innovation. »

Organisée par la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette (CDÉJ) à travers son équipe du Living Lab Lanaudière, l’événement, animé par Grégory Charles, a été l’occasion d’entendre les secrets innovants de la fondatrice de Loop, Julie Poitras-Saulnier et de la cofondatrice de Prana, Marie-Josée Richer.

Toutes les deux ont réussi à susciter l’intérêt des participants et à leur démontrer, entre autres, l’importance du développement durable et de l’innovation.

Le témoignage des deux femmes d’affaires a éveillé les esprits et misé sur l’importance de l’environnement qui entoure un produit ou un service, mentionnant au passage la puissance d’une raison d’être claire et affirmée pour son entreprise.

La première édition de la Journée de l’innovation, par l'entremise de conférences, de panel et de capsules vidéos, visait donc à encourager les entreprises à explorer et collaborer pour développer de nouvelles opportunités.

Lancement du Living Lab

La CDÉJ a d’ailleurs profité de la Journée de l’innovation pour faire le lancement officiel de son Living Lab, en opération depuis près de deux ans maintenant.

« Notre objectif était de démystifier le concept du projet et de le rendre tangible, en espérant que les entrepreneurs auront envie de s’informer et qu’ils nous contacteront pour évaluer les nombreuses possibilités qui s’offrent à eux », supporte Nicolas Framery, directeur général de la CDÉJ.

Depuis sa création, 16 maillages ont été complétés et huit mandats sont présentement à l’étude chez des entreprises et des startups innovantes. M. Framery croit que ce type de rassemblement fera éclore plusieurs maillages pour le Living Lab Lanaudière.

« C’est un outil puissant pour augmenter la résolution de problématique en faisant travailler plusieurs personnes ensemble, en cocréation. On souhaite sensibiliser le plus grand nombre et transformer notre région en zone d’expérimentation pour stimuler l’innovation et l’intégration des technologies », prévoit-il.