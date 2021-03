Des remerciements à la famille Morin pour son apport à l’économie locale

En lien avec la récente annonce de la vente de l’entreprise Patrick Morin au Groupe Turcotte et Home Hardware, la MRC de Joliette et la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette (CDÉJ) souhaitent remercier la famille Morin pour leur important apport au développement économique local depuis plus de 40 ans.

La nouvelle de la vente l’entreprise a été une surprise pour beaucoup. Très présente et active dans l’écosystème du territoire, l’entreprise Patrick Morin occupe une place importante dans le quotidien et dans le cœur de la population.

« Patrick Morin est une entreprise d’ici dont nous sommes fiers. La famille Morin a fortement contribué à notre économie des dernières décennies, mais aussi au rayonnement de notre territoire au Québec. Je souhaite au nom de mes collègues de la MRC de Joliette féliciter sincèrement la famille Morin pour tout le chemin parcouru, les remercier pour leur contribution à notre vitalité économique et, leur souhaiter le meilleur pour la suite », a mentionné Alain Bellemare, préfet de la MRC de Joliette.

Rappelons que la bannière Patrick Morin représente entre 1 500 et 1 700 employés au Québec et 21 magasins. Dans la MRC de Joliette, on y retrouve le siège social et son centre de distribution, en plus de ses trois succursales à Joliette et Saint-Charles-Borromée. Au total, l’entreprise emploie actuellement entre 350 et 500 employés selon l’achalandage des saisons.

« Nous souhaitons évidemment féliciter le Groupe Turcotte et Home Hardware pour cette acquisition et leur souhaiter la bienvenue. L’équipe de la CDÉJ est intéressée à faire la connaissance des nouveaux propriétaires et se rend disponible pour les supporter dans leur intégration de l’écosystème local et les accompagner dans leurs projets de développement. » a conclu Ginette Mailhot, présidente de la CDÉJ.