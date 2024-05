Une 26e édition du Défi OSEntreprendre Lanaudière réussie

Présentée mardi soir devant plus de 450 convives réunis au Centre culturel Desjardins à Joliette, la finale régionale du Défi OSEntreprendre Lanaudière a été particulièrement marquée par des projets innovants et audacieux !

Les organismes de développement économique locaux et Lanaudière Économique sont très heureux d’annoncer que dans les volets Scolaire, Création d'entreprise, Réussite Inc. et Faire affaire ensemble, pas moins de 19 projets lauréats se sont démarqués par leur sens entrepreneurial, leur créativité et leurs valeurs. Les lauréats de ces volets officiels se tournent maintenant vers l’étape ultime, soit la finale nationale du Défi OSEntreprendre qui aura lieu le 12 juin prochain au Palais Montcalm, situé au cœur de la ville de Québec.

En ajoutant les prix spéciaux offerts grâce à la collaboration de nombreux partenaires nationaux et régionaux, plus de 25 000 $ ont été remis en bourse aux nouveaux entrepreneurs, aux entrepreneurs établis ainsi qu’aux jeunes du primaire à l’université.

Pour Mme Annie-Claude St-Jean, propriétaire de l’entreprise de tartinades et de bougies Dimanche Matin et co-présidente d’honneur, OSEntreprendre influence positivement le parcours des participants. « Le Défi OSEntreprendre, c’est quelque chose de précieux dans le parcours d’un entrepreneur car ça nous permet d’en rencontrer d’autres comme nous! Parce qu’on peut parfois se sentir seul, avec un horaire atypique, un salaire en montagne russe et des projets fous ». « La fibre entrepreneuriale a toujours fait partie de ma vie et c’est un réel privilège de faire partie de ce grand mouvement qui célèbre l’esprit d’entreprendre et l’innovation » complète M. Serge Harnois, PDG de Harnois Énergies et co-président d’honneur.

Un Défi qui rallie les partenaires du milieu

Si le Défi OSEntreprendre Lanaudière est devenu un incontournable pour propulser l’esprit d’entreprendre dans la région, c’est grâce à l’étroite collaboration qui perdure depuis plusieurs années entre les milieux de l’éducation et des affaires. Lanaudière est fière d’avoir suscité 115 dépôts de projets au volet Scolaire, 48 au volet Création d’entreprise, 5 projets au volet Réussite Inc. et 18 projets au volet Faire affaire ensemble. Rappelons que Lanaudière Économique est l’organisme responsable de la région depuis maintenant 14 ans. Territoire hôte de la finale régionale cette année, la MRC de Joliette a étroitement collaboré à la coordination de l’événement tant attendu.

Lauréats régionaux de la 26e édition – Volet Scolaire

Primaire 1er cycle (1re et 2e années)

Friperie du Ruisseau 2.0, École primaire du Ruisseau (CSS des Samares)

Primaire 2e cycle (3e et 4e années)

Un coup de pouce pour la pousse, Joliette Elementary School (CS Sir-Wilfrid-Laurier)

Primaire 3e cycle (5e et 6e années)

28 secondes top chrono, École primaire Saint-Théodore-de-Chertsey (CSS des Samares)

Adaptation scolaire - Primaire

Projet cuisine, École primaire de l'Arc-en-Ciel (CSS des Affluents)

Secondaire 1er cycle (1re et 2e années)

Flamme éternelle, Jeune coop, École secondaire du Havre-Jeunesse (CSS des Samares)

Secondaire 2e cycle (3e, 4e et 5e années)

Tout frais tout prêt, Jeune coop, École secondaire du Havre-Jeunesse (CSS des Samares)

Adaptation scolaire - Secondaire et Éducation des adultes

JCC Casse-croûte, École secondaire Jean-Claude-Crevier (CSS des Affluents)

Formation professionnelle et Éducation des adultes

Éclats de Solidarité (kiosques pour la cause), Centre multiservice des Samares - Centre de formation de l'Argile (CSS des Samares)

Collégial

Levée de fonds pour le cours de Gestion de projet, Cégep de Lanaudière à Terrebonne

Briser le silence - CALACS, Cégep de Lanaudière à Joliette

Prix spécial persévérance scolaire

Protéine Sharks, Jeune coop, École secondaire du Havre-Jeunesse (CSS des Samares)

Coup de cœur coopératif

28 secondes top chrono, École primaire Saint-Théodore-de-Chertsey (CSS des Samares)

Vote populaire Desjardins

Spectacle Bénéfice d'Opération Enfant Soleil, École secondaire l'Horizon (CSS des Affluents)

Lauréats régionaux de la 26e édition – Volet Création d’entreprise

Commerce

Studio PAS9, MRC Les Moulins

Économie sociale

Coop santé de solidarité du grand Brandon, MRC de D'Autray

Exploitation, transformation, production

INFLO Technique inc., MRC Les Moulins

Innovations technologique et technique

Ohasis Tech, MRC Les Moulins

Services aux entreprises

Studio Les Louves s.e.n.c., MRC de D'Autray

VRF Distribution de pièces, MRC Les Moulins

Services aux individus

Une ride à la fois, MRC de Matawinie

Coup de cœur du Scientifique en chef

Ohasis Tech, MRC Les Moulins

Coup de cœur Développement durable

Les Verres Simple Glass, MRC de L'Assomption

Coup de cœur de la SODIL

INFLO Technique inc., MRC Les Moulins

Flexipreneur SADC-CAE

Une ride à la fois, MRC de Matawinie

Vote populaire Desjardins

Les Verres Simple Glass, MRC de L'Assomption

Lauréat régional de la 26e édition – Volet Faire affaire ensemble

Au jardin des noix – VSA, MRC de Joliette

Lauréat régional de la 26e édition – Volet Réussite inc.