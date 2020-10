Familiprix ouvre sa 400e succursale à Saint-Thomas de Joliette

Familiprix, dont le siège social se situe à Québec, célèbre ses 40 ans en poursuivant son expansion. Présente dans toutes les régions du Québec et au Nouveau-Brunswick, Familiprix est fière d’annoncer l’ouverture de sa 400e succursale dans la municipalité de Saint-Thomas-de-Joliette.

Fondée à Rivière-du-Loup en 1980, Familiprix, dont le modèle d’affaires est unique, est aujourd’hui la seule bannière québécoise qui appartient à ses pharmaciens, et ce, depuis le tout début.

Familiprix et les pharmacies affiliées à la bannière Familiprix emploient 6 450 personnes à travers son réseau et assurent une présence dans toutes les régions du Québec et au Nouveau-Brunswick avec 400 succursales.

« Chez Familiprix, nous sommes persuadés que le pharmacien peut et doit jouer un rôle plus important dans le quotidien de ses patients pour améliorer considérablement leur qualité de vie, affirme Albert Falardeau, pharmacien et président de Familiprix. Nous avons cette force d’être unis à travers notre indépendance grâce à l’innovation, que ce soit par notre propre logiciel d'officine, nos propres centres de distribution à Québec, notre propre logiciel de caisse, nos applications mobiles ou nos plateformes numériques. »