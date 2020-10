L'équipe du Centre régional universitaire de Lanaudière accueille une conseillère aux entreprises

Le directeur général du Centre régional universitaire de Lanaudière, Pierre-Luc Bellerose, a annoncé l’arrivée d’un nouveau membre au sein de son organisme. Dans le but de faire connaître et de promouvoir la formation sur mesure et non créditée en entreprise dispensée par ses universités partenaires, le CRUL se dote d’une conseillère aux entreprises. Andrée Tousignant, d’Agili-T Ressources Humaines, a été sélectionnée pour ce mandat.

Conseillère en relations industrielles agréée et diplômée de l’Université de Montréal, Andrée Tousignant était, jusqu’à tout dernièrement, directrice générale des restaurants Benny&Co du Nord de Lanaudière, du Centre-du-Québec et de Lotbinière.

Engagée dans la région, elle est notamment représentante du milieu des entreprises au Conseil régional des partenaires du marché du travail de Lanaudière et a été présidente d’honneur de plusieurs événements caritatifs, dont le Vin et Fromage Gourmand au profit de la Fondation des Samares et de l’École Hôtelière de Lanaudière.

Spécialiste en ressources humaines, elle est aussi reconnue pour ses talents de formatrice : « Son parcours académique, son expérience de travail et sa connaissance du territoire se révèlent des atouts très intéressants pour le CRUL dans sa volonté de démocratiser la formation supérieure pour les gens en cours de carrière, laquelle est une plus-value pour leurs organisations », conclut avec enthousiasme le directeur général.

La nouvelle conseillère aux entreprises au CRUL souligne de son côté: « C’est avec une grande fierté que j’ai accepté le mandat lié aux services à la collectivité, car j’ai toujours eu à cœur le développement et le perfectionnement des travailleurs en cours de carrière. En collaborant avec le CRUL, j’aurai l’opportunité de contribuer à la mise en place d’une prestation de services universitaires qui favoriseront le développement d’une main-d’œuvre qualifiée au profit des entreprises lanaudoises. »