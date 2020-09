La Chambre de Commerce du Grand Joliette présente son conseil d’administration

Suite à son assemblée générale cette semaine, la Chambre de Commerce du Grand Joliette a annoncé la nomination des membres de son conseil d'administration pour la prochaine saison. Cette année, six postes étaient en élection alors que neuf candidats aspiraient à être élus.

La composition des membres du conseil d’administration de la Chambre de commerce du Grand Joliette ainsi que celle de son comité exécutif est ainsi:

Président: Pierre-Luc Bellerose | Centre régional universitaire de Lanaudière

Vice-présidente: Marie Van Den Broek | Femmessor région Lanaudière

Trésorier: René Martin | Martin et Savoie, CPA

Secrétaire:Me David Couturier | Dunton Rainville, avocats et notaires

Jean-François Bélisle | Musée d’art de Joliette

Gyslain Loyer | Fédération de l’Union des producteurs agricoles de Lanaudière

Jean-Sébastien Martin | Centre culturel de Joliette

Hélène Archambault | RHA Conseils

Xavier Roy | Festival de Lanaudière

Louis-Simon Lamontagne | F. Thériault Résidences funéraires familiales

Catherine Rousseau | Château Joliette

« Nous sommes très heureux de pouvoir accueillir de nouveaux entrepreneurs au sein de notre conseil d’administration. Provenant de divers milieux, que ce soit en RH, finance, culture et même du secteur agricole, je suis persuadée que leurs expertises et leurs forces mutuelles se complèteront à merveille afin d’amener la Chambre de Commerce du Grand Joliette encore plus haut au sommet ! », croit Jade Poitras Bessette, directrice générale de la CCGJ.

Les comités responsables des différentes activités seront formés au courant des prochaines semaines. La directrice générale, Jade Poitras Bessette, a dressé un bilan positif malgré la pandémie et démontré la proactivité de la Chambre de Commerce du Grand Joliette en période de crise. Elle a aussi remercié les membres du conseil d’administration ainsi que la permanence pour leur confiance et leur implication.