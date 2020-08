Corporation de développement économique: un bilan « à la hauteur des attentes pour 2019 »

La Corporation de développement économique de la MRC de Joliette (CDÉJ) a clos son année 2019 « avec fierté ». Les membres du conseil d’administration, ainsi que toute l’équipe de la CDÉJ, dévoilent les résultats de leurs interventions, résumés dans leur traditionnel rapport d’activité.

En plus de ses services habituels dédiés aux entreprises de la MRC de Joliette, plusieurs « projets majeurs et structurants » se sont mis en place.

À la suite de plusieurs initiatives entamées en 2018, la CDÉJ se dit satisfaite du chemin parcouru et de l’aboutissement de plusieurs projets structurants qui viennent dynamiser le développement économique du territoire.

Tout d’abord, la stratégie d’attraction d’investissements; celle-ci vise à revoir en profondeur les manières de faire de la CDÉJ en la matière et, à terme, à développer une communauté d’ambassadeurs au sein de l’écosystème. Pour une 2e année, la CDÉJ a reçu le support financier du programme fédéral ICIC pour la réalisation de différentes actions en 2019, tel que la création d’outils marketing.



Le client mystère, une clé pour former les commerçants

En parallèle, la CDÉJ a formé un comité de différentes organisations pour structurer des actions en lien avec le secteur commercial. Parmi les principales actions menées cette année, retenons le projet client mystère qui a permis d’évaluer les besoins de formation auprès de commerçants et les conseiller sur différents aspects à améliorer pour augmenter leurs ventes et être plus performants.

Alain Bellemare, préfet de la MRC de Joliette et maire de Saint-Paul, a souligné l’impact qui découle de ces nombreux projets : « Je suis aussi fier de voir l’implication et l’impact de la CDÉJ dans son milieu au travers des différents projets qu’elle porte ou auxquels elle contribue. Par la délégation du mandat de développement économique, nous leur faisons pleinement confiance et savons que chaque entrepreneur, chaque entreprise ou chaque investisseur y trouvera un accompagnement personnalisé et performant ».



Concrétisation du Living Lab

Après deux ans de travail et supporté par Arche Innovation, le Living Lab Lanaudière (LLL) se concrétise enfin. Ce service de maillage technologique vise à offrir à des startups innovantes une zone d’expérimentation réelle qui dans les faits, est une entreprise lanaudoise prête à tester et les aider à finaliser le développement de leur technologie.

« Je ne peux évidemment passer sous silence la concrétisation de ce projet, qui vient récompenser deux années d’effort et de réflexion. Dans un contexte de virage technologique nécessaire pour nos entreprises, le Living Lab est assurément un atout indéniable sur notre territoire et dans Lanaudière », a tenu à mentionner Ginette Mailhot, présidente de la CDÉJ.

Une offre de services dédiée aux entreprises

En 2019, les conseillers de la CDÉJ ont rencontré 226 entreprises qui ont été soutenues dans leurs projets ou qui ont participé à un activité.

À travers les différents fonds d’aide financière, plus de 550 000$ ont été octroyés aux entreprises de la MRC. Ceci permettant de générer des investissements de 11,5M$ et de créer ou de maintenir 327 emplois au sein de notre milieu.

Accompagnées par plus d’une trentaine de partenaires et collaborateurs, ce sont 42 événements ou activités qui ont été organisés par la CDÉJ, visant à informer, former et supporter les entreprises de la MRC de Joliette dans leur performance.

À cela s’ajoute l’organisation ou la contribution de la CDÉJ à plusieurs activités toujours aussi courues comme le calendrier des formations, les Matinées Lanaudoises, les Recettes Gagnantes en affaires, le Défi Osentreprendre, les Journées de l’emploi à Joliette et bien d’autres. Ce sont d’ailleurs plus de 2500 participants qui ont assisté à l’une ou l’autre de ces activités.

Mme Mailhot précise que d’être aux services des entreprises de la MRC de Joliette reste la mission première de la CDÉJ. Cette dernière a renouvelé son mandat pour les cinq prochaines années. Elle pourra poursuivre son travail de développement économique et de rayonnement de la MRC de Joliette.