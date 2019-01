5 activités incentive pour booster vos équipes

Vous avez besoin de remotiver vos salariés ou vous souhaitez simplement les remercier à l’heure du bilan de fin d’année ? Organisez une activité incentive, loin des problématiques quotidiennes de l’entreprise ! Voici quelques idées pour tous les budgets faciles à mettre en œuvre.

1.Un week-end all-inclusive à Sherbrook

Sélectionnez un hôtel à Sherbrooke avec piscine, gym et spa pour présenter vos résultats au cours d’un séminaire détente à l’ensemble de vos collaborateurs. Situé à quelques kilomètres seulement de la station de ski de Montfort, vous vous adonnerez à la glisse à moins que vous ne préfériez un jeu d’évasion à l’Escaparium, idéal pour stimuler le travail d’équipe, découvrir ses points forts et son âme de leader.

2.Une activité cuisine à Montréal

Invitez un chef pour animer un atelier cuisine en équipe dans l’entreprise. Cette activité gastronomique renforcera les liens entre les salariés et son bien-être. Plus simple et dans la même thématique, vous pouvez aussi mettre sur pied un circuit gourmand dans le Vieux Montréal.

3.Un rallye photo humoristique

Le but du jeu est d’illustrer une liste d’éléments drôles ou insolites en prenant des prises de vue dans un quartier précis et durant un temps limité. Chaque membre du groupe devra y figurer. Les équipes projettent leurs photos aux autres à leur retour. L’équipe gagnante sera celle qui aura réussi à illustrer le plus grand nombre d’éléments de la liste. Fou rire garanti.

4.Un escape game ou jeu d’évasion

Enfermez vos collaborateurs dans une pièce par groupe de 6 au maximum. Scénario en main, ils ne pourront en sortir qu’après avoir résolu toutes les énigmes. Le jeu est intéressant pour développer la communication, le travail d’équipe et la prise de décision. En général, cela dure 60 minutes. Enfin pour les meilleurs… Organisez un repas après pour prolonger ce moment de convivialité et de partage.

5.Un atelier théâtre

Contactez un cours de théâtre pour organiser des séances d’improvisations, une manière de découvrir ses collègues sous un autre angle, mais aussi de travailler la prise de parole en réunion.

Les activités incentive sont des temps forts de la communication interne. Elles sont destinées à la fois à manifester votre reconnaissance à vos collaborateurs et à les pousser à s’impliquer encore plus. C’est pourquoi vous devez choisir des activités originales à la hauteur de vos attentes, mais aussi des leurs.