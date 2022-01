L’accès aux cliniques de dépistage maintenant avec rendez-vous seulement dans Lanaudière

La Direction du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière rappelle à la population que depuis le 31 décembre, le dépistage pour la COVID-19 se fait avec rendez vous seulement.

Ainsi, les personnes qui se présenteront désormais sans avoir initialement pris un rendez-vous seront invitées à en prendre un et à revenir. Aucune place pour du dépistage sans rendez-vous ne sera possible.

Les changements annoncés permettront d’éviter les longues files d’attente et la congestion routière et de faire bénéficier d’un dépistage sans attente pour les usagers dans l’une des six cliniques situées à Mascouche, Repentigny, Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Charles-Borromée et Saint-Donat.

Il suffit de prendre rendez-vous en ligne via https://cv19quebec.ca/s/?language=fr. Advenant des problèmes techniques lors de la prise de rendez-vous en ligne la population peut composer le 1 877 644-4545 du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h, et le samedi et le dimanche, de 8 h à 16 h.

Il est demandé de se présenter 5 minutes seulement avant le rendez-vous et d’avoir en main la preuve de confirmation du rendez-vous en version électronique ou imprimée, de même que la carte d’assurance maladie.

Les personnes sont invitées à se faire dépister uniquement si elles ont des symptômes liés à la COVID-19 (fièvre, perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût, toux récente ou aggravation d’une toux chronique, essoufflement, difficulté à respirer, mal de gorge) ou ont obtenu deux tests rapides positifs en 24 heures.

Une personne ayant été en contact avec un cas positif, mais étant asymptomatique doit s’isoler pour 10 jours et surveiller l’apparition de symptômes.

Notons également qu’il ne faut pas se présenter dans les urgences afin de passer un test de dépistage de la COVID-19. Les visites aux urgences sont destinées à consulter pour un problème urgent lorsque sa vie ou celle d’un proche est en danger ou si son état ou celui d’un proche nécessite des soins rapidement.