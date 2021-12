Yvan Guibault devient président de la Fondation du Musée d’art de Joliette

Les membres de la Fondation du Musée d’art de Joliette ont élu Yvan Guibault comme nouveau président lors de leur assemblée générale annuelle du 9 décembre.

Après 14 ans à titre de président du conseil d’administration du Musée d’art de Joliette, monsieur Guibault est convaincu que c’est à la Fondation du Musée d’art de Joliette que ses compétences en gestion et en développement philanthropique seront maintenant le plus utiles.

Au cours des prochaines années, il souhaite œuvrer à la pérennité de cette institution lanaudoise afin que le Musée d’art de Joliette (MAJ) puisse pleinement assumer son rôle artistique, communautaire et éducatif.

« Je remercie Emmanuel Préville-Ratelle pour son excellent travail à la présidence de la Fondation du Musée d’art de Joliette de 2016 à 2021, annonce Yvan Guibault, nouveau président de la Fondation du MAJ et président de Gestion D.G. Guibault Ltée. Ma vision à titre de nouveau président est de pérenniser le Musée d’art de Joliette. Le Musée d’art de Joliette est un organisme solide et dynamique qui a le vent dans les voiles. Avec une vision du développement philanthropique et une stratégie appropriée pour la Fondation, je demeure confiant qu’on pourra réaliser nos objectifs. »

Le conseil d’administration de la Fondation du MAJ a choisi d’élire à la vice-présidence, Valérie Falardeau qui était auparavant administratrice.

Une nouvelle administratrice, Hélène Racine, a aussi joint le conseil.

Nicole Doucet, qui occupait le poste de vice-présidente, continue de s’impliquer à titre d’administratrice.