Un nouveau site de vaccination ouvre temporairement à Terrebonne

Un nouveau site de vaccination ouvre à Terrebonne à partir d’aujourd’hui.

Les équipes de vaccination s’installeront de manière temporaire dans le gymnase du Cégep régional de Lanaudière (CRL) afin d’offrir un service de proximité à la population.

Ce nouveau site de vaccination dans le secteur sud de la région sera situé au 2505, boulevard des Entreprises, à proximité de l’ancien site de vaccination.

L’endroit offrira la vaccination à la population jusqu’au 21 janvier, de 8 h à 21 h 30, tous les jours. C’est sur rendez-vous seulement que la vaccination contre la COVID-19 sera offerte dans ce site temporaire.

La Direction du CISSS tient à remercier le Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne pour sa collaboration, grâce à laquelle on a pu installer cette clinique de vaccination temporaire et offrir un service supplémentaire à la population.

« Nous sommes heureux d’offrir à la population de la région une offre de service bonifiée quant à la vaccination contre la COVID-19. Le nouveau site de vaccination de Terrebonne permettra de répondre aux besoins et d’accélérer la vaccination auprès de la population de ce secteur de la région. Dans le contexte actuel, faciliter l’accès à la vaccination est la clé en vue de protéger la population lanaudoise » tient à souligner Isabelle Durocher, directrice de la campagne de la vaccination de la COVID-19 au CISSS de Lanaudière.

Différents lieux de vaccination

La Direction du CISSS désire rappeler à la population quels sont les différents lieux de vaccination actuellement en place sur le territoire :

• Les sites fixes de Repentigny (Centre récréatif de Repentigny | 740, rue Pontbriand) et de Joliette (Galeries Joliette | 1075, boulevard Firestone);

• Les cliniques mobiles offertes sur rendez-vous à différents endroits sur le territoire lanaudois. Consultez le calendrier sur le site Web du CISSS pour connaître les lieux visités;

• Le site temporaire à Terrebonne (Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne | 2505, boulevard des Entreprises), jusqu’au 21 janvier.

La campagne de vaccination se poursuit dans la région et il est possible pour la population de se faire vacciner pour la 1re dose, la 2e dose ou la dose de rappel, de même que la vaccination des 5-11 ans. Il est possible de prendre rendez-vous dans l’un ou l’autre des sites de vaccination ou de profiter du passage des cliniques mobiles de vaccination.

Le calendrier des cliniques mobiles ainsi que les modalités de prise de rendez-vous peuvent être consultés sur le site Web du CISSS.

Horaire des Fêtes

Les sites de vaccination demeurent ouverts durant la période des Fêtes, selon l’horaire suivant :

• Vendredi 24 décembre - De 8 h 30 à 15 h 30

• Samedi 25 décembre - Fermé

• Dimanche 26 décembre - De 13 h 30 à 16 h

• Lundi 27 décembre - De 8 h 30 à 20 h 30

• Vendredi 31 décembre - De 8 h 30 à 15 h 30

• Samedi 1er janvier - Fermé

• Dimanche 2 janvier - De 13 h 30 à 16 h

• Lundi 3 janvier - De 8 h 30 à 20 h 30

À partir du mardi 4 janvier, les sites de vaccination de Joliette, de Repentigny et de Terrebonne seront en fonction selon l’horaire suivant : de 8 h à 21 h 30.