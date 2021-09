Fermeture de la clinique de vaccination de Terrebonne

La Direction du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière a annoncé mercredi la fermeture de la clinique de vaccination situé au Centre de soccer multifonctionnel de Terrebonne (2475, boulevard des Entreprises).

Selon les communications, la fin des activités de vaccination à Terrebonne est lié à la fin de l'entente de location entre la direction du CISSS et la municipalité.

Au total, c'est 190 000 doses de vaccins qui ont été administré depuis l'ouverture de la clinique de vaccination.

La direction du CISSS souhaite quand même rassurer la population de Lanaudière sur la disponibilité des services de vaccination: les sites fixes de Repentigny et de Joliette restent ouverts et accessibles pour la vaccination. Des cliniques mobiles avec le Vaccibus continuent également à se déplacer sur le territoire lanaudois. D’ailleurs, le Vaccibus sera présent dans le stationnement du Centre de soccer multifonctionnel les 27, 28 et 29 septembre, de 9 h à 17 h.

La direction du CISSS en a profité pour saluer le travail accompli par les nombreux travailleurs durant la vaccination et à la ville de Terrebonne pour la location de l'emplacement.