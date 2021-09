Une nouvelle hausse des cas dans Lanaudière

Depuis le mois d’août, le nombre de cas de COVID-19 est en constante augmentation dans la région. Au cours de la dernière semaine, on dénombre en moyenne 43 nouveaux cas par jour. La directrice de santé publique de Lanaudière, Dre Lynda Thibeault, invite toutes les personnes de 12 ans et plus, à obtenir leurs 2 doses de vaccin le plus rapidement possible.

Mme Thibeault rappelle que la vaccination permet de prévenir l’infection et de diminuer les complications de la maladie, ainsi que la transmission.

La directrice de la santé publique de Lanaudière souligne que, même adéquatement vaccinée, il est possible qu’une personne contracte et transmette la maladie. « Depuis le 1er juillet 2021, 86 % des personnes hospitalisées sur le territoire étaient non adéquatement protégées », indique-t-elle, d’où l’importance de maintenir les mesures sanitaires comme le port du masque, la distanciation physique et le lavage des mains.

« Le vaccin, jumelé au respect des mesures sanitaires, sont nos meilleures armes pour réduire les impacts de la 4e vague de la COVID-19. C’est grâce à ces mesures que nous éviterons les hospitalisations, les éclosions dans nos écoles et dans nos milieux de travail, de même que nous protégerons nos populations plus vulnérables », explique-t-elle. Il est également important de se faire dépister au moindre symptôme.

Services de vaccination offerts dans la région

« La population de Lanaudière a bien répondu à l’appel à la vaccination, mais il est encore possible de faire des gains. Nous déployons beaucoup d’efforts afin d’adapter notre offre vaccinale de manière à la rendre la plus accessible possible, au plus grand nombre de personnes et partout sur le territoire », assure-t-elle.

En plus de l’offre vaccinale avec ou sans rendez-vous dans les sites fixes (Joliette, Repentigny et Terrebonne), la Direction de la vaccination du CISSS de Lanaudière adapte ses services en fonction de la situation épidémiologique et déploie des activités de vaccination aux endroits où les besoins sont importants.

Ainsi, le Vaccibus sillonne les routes de la région pour offrir le vaccin, sans rendez-vous, à toutes les personnes de 12 ans et plus qui ont tardé à se prévaloir des services.

Pour en savoir davantage sur les modalités de vaccination offertes dans la région, consultez notre le site Web du CISSS de Lanaudière.